Đà Nẵng ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19

(VTC News) -

Sáng 16/7, thông tin tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, trong tối 15/7 và sáng 16/7, ngành y tế ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19, liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm trước đó.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh ghi nhận thêm 8 ca mắc mới, nâng số ca mắc tại công ty này lên 27 trường hợp.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân Công ty TNHH điện tử Việt Hoa.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân V.H.B (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) ghi nhận thêm 4 F1 nhiễm COVID-19.

Liên quan bệnh nhân P.Q (trú Tản Đà, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19.

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ), sáng 16/7 ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới. Đây là khu vực tiếp giáp giữa phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường An Khê (quận Thanh Khê), nơi ghi nhận chủ quán cắt tóc T.T.M.P (đường Nguyễn Phước Nguyên) mắc COVID-19 vào ngày 13/7.