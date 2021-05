Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Đêm 6/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm N.T.N. (nữ, 32 tuổi, trú đường Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), là nhân viên bar New Phương Đông.

Ngày 30/4, chị N. có triệu chứng mệt mỏi, đến ngày 6/5 được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Dương tính với SARS-CoV-2.

Phun hóa chất khử khuẩn khu vực bar New Phương Đông, Đà Nẵng.

Ca dương tính thứ 2 là H.H.L (nam, 24 tuổi, trú An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là lao động tự do.

Ngày 6/5, anh L. được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, dương tính với SARS-CoV-2.

Ca dương tính thứ 3 là N.T.A.M (nam, 25 tuổi, trú An Thượng 32, phường Mỹ An. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), ở cùng H.H.L, lao động tự do.

Ngày 6/5/2021, anh L. được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, dương tính với SARS-CoV-2.