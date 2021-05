Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, có nữ nhân viên y tế trường tiểu học

(VTC News) -

Chiều 19/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố.

Theo đó, trong ngày 19/5, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới là nữ nhân viên y tế trường tiểu học và 1 ca bệnh liên quan ổ dịch Công ty Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn.

Trong 2 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận ngày 19/5 tại Đà Nẵng, có 1 ca liên quan Khu công nghiệp An Đồn.

Cụ thể, bệnh nhân C.T.N (BN 4570), nữ, 31 tuổi, trú Chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn-Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên y tế Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Bệnh nhân H.T.T (BN 4571), nữ, 37 tuổi, trú đường Lưu Trọng Lư, Tân An, Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Bệnh nhân là F1 của BN 3545, được lấy mẫu ngày 11/5 cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đến chiều 18/5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, cộng dồn từ ngày 3/5 đến 16h ngày 19/5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 146 ca mắc COVID-19.