Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ các sai phạm tại chung cư Mường Thanh

(VTC News) -

Ngày 10/3, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (gọi tắt Mường Thanh Đà Nẵng) tại phường Mỹ An do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, căn cứ các quy định pháp luật, quận đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái) của khối chung cư Mường Thanh do xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp.

Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Thời gian dự kiến phân công lực lượng và triển khai các nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế bắt đầu từ ngày 15/3 và hoàn thành trước ngày 4/4. Công tác tổ chức cưỡng chế thực hiện theo 2 giai đoạn, dự kiến thời gian 180 ngày, tùy tình hình thực tế việc tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm, thời gian có thể thay đổi cho phù hợp.

Cụ thể, giai đoạn 1 cưỡng chế tháo dỡ từ tầng 2 đến tầng 5, thời gian từ ngày 6/4 đến hết ngày 30/6. Giai đoạn 2 cưỡng chế tháo dỡ tại các tầng 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái), thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định (Điều 41, Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Trường hợp doanh nghiệp này không thực hiện thanh toán chi phí cưỡng chế sau khi đã nhận được văn bản thông báo của UBND quận thì chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách và sẽ hoàn trả ngay sau khi thu được tiền của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch do UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành, quận đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế do một Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách, làm Trưởng ban. Vào ngày 20/3, tại trụ sở UBND phường Mỹ An, UBND quận sẽ tổ chức công bố Quyết định cưỡng chế và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan tại công trình chung cư Mường Thanh chấp hành.

Trước ngày 21/3, ngành chức năng sẽ hoàn thành việc ban hành thông báo thực hiện các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ truyền thông tại các căn hộ vi phạm trật tự xây dựng ở khối chung cư Mường Thanh.

Cũng theo kế hoạch, từ ngày 21/3 sẽ thực hiện cắt điện, nước các căn hộ vi phạm. UBND quận Ngũ Hành Sơn đề nghị Sở TT-TT, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ truyền thông tại các căn hộ vi phạm từ ngày 21/3.

Theo quyết định cưỡng chế, chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà phải chịu toàn bộ chi phí.

Đáng chú ý, UBND quận Ngũ Hành Sơn giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp UBND phường Mỹ An, Công an quận và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện cưỡng chế, di chuyển người và tài sản tại các căn hộ không chấp hành tự nguyện di dời, bắt đầu từ ngày 6/4 cho đến khi hoàn thành công tác cưỡng chế.

Nếu chủ đầu tư và những người có liên quan cố tình vắng mặt, không chấp hành thì Ban Thực hiện cưỡng chế mời chính quyền địa phương và người chứng kiến, tổ chức lực lượng di chuyển người ra khỏi khu vực cưỡng chế, kiểm kê, niêm phong tài sản.

Trước đó, ngày 29/5/2020, ông Lê Thanh Thản, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên có văn bản gửi Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan kiến nghị Đà Nẵng chủ trì đối thoại giải quyết thỏa thuận mua lại các căn hộ tại chung cư cao cấp trên cơ sở giải quyết thấu đáo cả lý và tình nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các bên.