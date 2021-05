Đà Nẵng có 12 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 16/5

(VTC News) -

Chiều 16/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố.

Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 7 bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân liên quan đến Công ty Trường Minh đã được cách ly trước đó.

2 bệnh nhân là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida đã được cách ly, kết quả xét nghiệm lần 1 (ngày 8/5) âm tính, lần 2 dương tính.

Trong số 12 ca mắc COVID-19 trong ngày 16/5 tại Đà Nẵng, có 7 ca là F1 của các bệnh nhân liên quan Công ty Trường Minh trong Khu công nghiệp An Đồn.

Cụ thể, BN 4119 (L.M.P, nam, 13 tuổi, trú đường Hải Phòng, tổ 6, phường Tam Thuận, Quận thanh Khê, Đà Nẵng), học sinh lớp 7/3 Trường Trung học Cơ sở Hoàng Diệu.

BN 4120 (T.N.K, nam, 6 tuổi, trú đường Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng), học sinh mầm non Trường Mẫu giáo Ngôi sao xanh, số 122-Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê.

BN 4121 (T.V.B, nam, 23 tuổi, trú Tân Hội, Tuy Phước, Bình Định), công tác tại Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam).

BN 4122 (P.T.V, nữ, 50 tuổi, trú tổ 25, Đặng Duy Tá, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), buôn bán tại nhà.

BN 4123 (V.T.T, nữ, 34 tuổi, trú đường Chu Cẩm Phong, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nhân viên tạp vụ Thẩm mỹ viện Amida.

BN 4124 (T.T.T, nữ, 52 tuổi, trú tổ 18, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn), là kỹ thuật viên Thẩm mỹ viện Amida.

BN 4126 (V.T.B.H, nữ, 36 tuổi, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), là nhân viên y tế của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng.

BN 4127 (T.N.A, nữ, 40 tuổi, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), thợ may Công ty may Lolem 50 Đinh Liệt, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

BN 4128 (L.Q.T, nam, 36 tuổi, trú đường Thanh Thủy, Hải Châu, Đà Nẵng), nhân viên công ty điện lạnh-điện gia dụng Mai Anh, địa chỉ 85 Nguyễn Thái Học.

Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 2 ca mắc COVID-19 là nhân viên tại ổ dịch Thẩm mỹ viện Amida.

BN 4130 (N.V.L, nam, 6 tuổi, trú đường An Dương Vương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), học sinh Trường Mầm non Đô Rê Mon.

BN 4131 (Đ.T.B.N, nữ, 25 tuổi, trú đường Đống Đa, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), chuyên viên Văn phòng công chứng số 1 tại 18B Phan Đình Phùng, Hải Châu, Đà Nẵng.

BN 4132 (L.Q.D, nam, 42 tuổi, trú tổ 15, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), bán cơm gà tại quán Lộc Ký, số 272 Cách Mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.