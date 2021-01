Đà Nẵng 'chốt' số phận khu biệt thự ven sông Cổ Cò từng bị thu hồi giấy phép

(VTC News) -

Theo đó, khu biệt thự ven sông Cổ Cỏ (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) được xem xét lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể, công văn ngày 31/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, đơn vị nhận được Công văn số 261/ĐXMT ngày 26/11/2020 của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung về việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án Khu biệt thự ven sông Cổ Cò.

Qua kiểm tra các hồ sơ có liên quan và kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng, Sở TN-MT nhận thấy: 36 căn biệt thự đã được nghiệm thu hoàn công công trình và được Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đo vẽ, xác lập sơ đồ mặt bằng ngày 4/8/2020 đúng với hiện trạng thực tế và quy hoạch được duyệt. Ngoài ra 36 căn biệt thự đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Sở Tài nguyên-Môi trường Đà Nẵng ra văn bản quyết định số phận của dự án Khu biệt tự ven sông Cổ Cò

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) giao Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố căn cứ vào hồ sơ có liên quan, xem xét lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 36 căn biệt thự nêu trên theo đúng quy định.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cần kịp thời báo cáo Sở TN-MT xem xét, chỉ đạo.

Như VTC News đưa tin, Sở Xây dựng Đà Nẵng từng có báo cáo gửi UBND thành phố về 36 căn hộ tại Khu biệt thự ven sông Cổ Cò của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung. Cụ thể, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng hợp pháp 36 lô đất biệt thự từ 36 người dân vào khoảng 8/2017.

Chủ đầu tư xây dựng 36 căn nhà ở biệt thự để bán, cho thuê trên cơ sở 35 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình do UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp kèm theo thiết kế do Phòng Quản lý đô thị quận thẩm tra và 1 giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp (36 căn nhà ở đã cơ bản hoàn thiện phần thô nhà 3 tầng).

Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư xây dựng 36 căn nhà ở gia đình có mục đích để bán, cho thuê, tức là nhà ở thương mại, không phải nhà ở riêng lẻ. Luật Xây dựng quy định cấp phép nhà ở riêng lẻ cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, không có quy định, hướng dẫn cấp phép nhà ở riêng lẻ cho đối tượng là tổ chức. Việc các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cấp 36 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình cho Đất Xanh Miền Trung là không đúng quy định.

Khu biệt thự ven sông Cổ Cò đã hoàn thành xây dựng thô.

Sau đó UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu dừng thi công đối với loạt công trình, thu hồi 35 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình của UBND quận cấp do các giấy phép trên không đảm bảo đúng quy định của pháp luật (1 giấy phép do Sở Xây dựng cấp).

Yêu cầu Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính đối với Đất Xanh Miền Trung về hành vi không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định.