Ngày 22/11, HĐND Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có tờ trình báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra, Đà Nẵng chỉ phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và đã chuyển cơ quan điều tra.

Cụ thể, khi thanh tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác thu chi tài chính tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, phường Hòa Phát, Thanh tra quận Cẩm Lệ phát hiện vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm. UBND quận chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an quận.

Báo cáo cũng cho biết, qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu tham nhũng.

Về kết quả giải quyết tố cáo, tin báo tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố sau khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đã kiến nghị khởi tố 9 thông tin. Trong đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án 4 tin.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố điều tra 4 vụ/6 bị can, trong đó tội Tham ô tài sản có 2 vụ/4 bị can, tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ có 2 vụ/2 bị can.