Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mạo danh shipper lừa đảo trong thời gian phong tỏa

(VTC News) -

Ngày 26/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra các trường hợp là shipper giả, lợi dụng nhu cầu đặt hàng qua mạng của người dân thanh phố trong thời điểm thực hiện “ai ở đâu ở đó” để nhận đơn, chiếm đoạt tiền.

Theo đó, ngày 23/8, Đà Nẵng cho phép khoảng 900 shipper trên địa bàn hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đặt hàng lương thực, thực phẩm của người dân trong thời gian thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”. Ngày 25/8, tại Đà Nẵng xuất hiện tình trạng giả shipper lừa đảo nhận đơn đặt mua thực phẩm của người dân qua điện thoại.

Từ thông tin phản ánh, Công an TP Đà Nẵng đã xác minh 2 trường hợp là shipper giả lừa đảo trên mạng xã hội, xác định được một đối tượng ở Ninh Bình. Hiện Công an Đà Nẵng đã trao đổi với công an địa phương này để đấu tranh.

Nhân viên giao hàng của các siêu thị chuyển hàng đến từng tổ dân phố trong thời gian Đà Nẵng thực hiện phong tỏa "ai ở đâu ở đó".

Liên quan tình trạng này, sáng 26/8, Sở Công Thương Đà Nẵng có văn bản cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lừa đảo.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, sở đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp thông tin, tuyên truyền đến người dân chỉ đặt hàng qua các kênh Hotline/Zalo/Facebook của các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa, qua shipper công nghệ, không mua bán hàng hóa thông qua các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên các trang mạng xã hội.

Sở Công Thương đề nghị các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố quản lý chặt chẽ và yêu cầu đội ngũ nhân viên giao nhận hàng hóa của đơn vị mình phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.