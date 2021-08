Đà Nẵng áp dụng ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ tại vùng dịch Sơn Trà

(VTC News) -

Chiều 9/8, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có văn bản gửi Công an quận Sơn Trà yêu cầu đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà.

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hiện nay các khu phong tỏa tại quận Sơn Trà xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo làm phát sinh nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, nguyên nhân do công tác phong tỏa của địa phương chưa nghiêm, chưa thực hiện được yêu cầu “nhà cách ly nhà, người cách ly người”.

Vì vậy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an quận Sơn Trà tuyệt đối tuân thủ phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trên địa bàn quận, đặc biệt đối với 5 phường phong tỏa. Cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào trong khu cách ly, phong tỏa, kể cả lực lượng công an, báo chí, các đoàn từ thiện.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu áp dụng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" tại vùng dịch Sơn Trà.

Trường hợp người vào trong khu vực phong tỏa phải được sự cho phép của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn).

Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu Công an quận Sơn Trà chỉ đạo trưởng công an các phường tăng cường lập thêm các chốt cứng (không người) và chốt kiểm soát, tăng cường tuần tra, quản lý người dân thực hiện quy định “nhà cách ly với nhà”, cương quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về phòng chống dịch, không dừng lại việc nhắc nhở.

Đồng thời, công an quận tiếp nhận, phân bổ hiệu quả CBCS của công an các đơn vị, địa phương, học viên các trường CAND đang ở trong khu vực phong tỏa được tăng cường phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đối với công an 5 phường phong tỏa phải báo cáo cụ thể kết quả triển khai thực hiện về Giám đốc Công an thành phố lúc 14h hàng ngày để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, thu hồi giấy đi đường không đúng quy định. Công an các quận, huyện định kỳ hàng ngày thống kê danh sách các đơn vị cấp giấy đi đường không đúng quy định. Đối với các trường hợp đã rõ hành vi sai phạm, đề nghị công an các quận, huyện phối hợp xử lý nghiêm.