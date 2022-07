Đà Nẵng: Án tham nhũng tăng cao, nhiều vụ gây thiệt hại lớn

(VTC News) -

Ngày 12/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng Khóa 10, UBND thành phố cho biết đã có báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo, ngành chức năng phát hiện, khởi tố mới 22 vụ/20 bị can (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021 và 45% so với cùng kỳ năm 2019) trong lĩnh vực tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Cùng đó, ngành chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 102 vụ, 98 cá nhân, 10 tổ chức, phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng, tạm giữ, tịch thu tang vật trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nổi lên là tội phạm liên quan đến chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, các lĩnh vực ngoài Nhà nước.

Ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng bị khởi tố, bắt giam về hành vi tham ô tài sản.

Trong đó, điển hình là vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần EB, Công ty TNHH Interflour (tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng), vụ “Vi phạm các quy định về quản lý Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Phát triển nhà Đà Nẵng, gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Một vụ việc khác là vụ “Đưa và nhận hối lộ, Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức” xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng do Trần Thị Phương Dung, Tôn Thất Huy Minh, Đàm Quang Hưng (nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) thực hiện.

Đặc biệt, vụ sai phạm liên quan đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) khiến giám đốc trung tâm và 2 thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam.

Liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 31 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực cư trú, phạt tiền 19,7 triệu đồng.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm (giảm 8,4%), công tác điều tra khám phá án đạt tỉ lệ cao (88,32%), án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra đạt 100%.

Đặc biệt, các vụ án dư luận quan tâm được khám phá kịp thời, điều tra mở rộng, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường đạt kết quả tốt.

Ông Lê Trung Chinh đề nghị HĐND TP Đà Nẵng xem xét, kiến nghị với Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan lập pháp có cơ chế kiểm soát việc chủ nhà cho thuê nguyên căn, chủ căn hộ khách sạn (condotel) và căn hộ trong khu chung cư cho người nước ngoài thuê nâng cao trách nhiệm của chủ hộ đối với việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Ông Chinh cũng kiến nghị Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH rà soát, kiểm tra lại quy trình cấp thị thực, giấy phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện chuyên gia đảm bảo đúng quy định và đúng đối tượng, có cơ chế phối hợp theo dõi, quản lý chặt chẽ, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức, nhập cảnh trái phép.