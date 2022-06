Đà Nẵng: 80 thanh, thiếu niên mang hung khí, hẹn nhau hỗn chiến trong đêm

(VTC News) -

Ngày 11/6, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục điều tra, truy xét và làm rõ hành vi của hai nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí hẹn nhau hỗn chiến trong đêm.

Rạng sáng 10/6, Công an quận Hải Châu tiếp nhận thông tin một số thanh thiếu niên chạy xe máy mang theo hung khí tự chế đến quán cháo vịt trên đường Hùng Vương (phường Hải Châu 1, quân Hải Châu) gây rối trật tự. Tại đây, nhóm thanh thiếu niên đập phá làm hư hỏng, thiệt hại nhiều tài sản của quán.

Nhận tin, Công an quận Hải Châu chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu 1 khẩn trương xác minh, truy xét nhanh, triệu tập 13 thanh thiếu niên liên quan làm việc. Lực lượng công an cũng thu giữ nhiều hung khí như 8 cây dao phóng, 1 kiếm tự chế, 2 vỏ chai thủy tinh, 3 cây chĩa, 1 thanh sắt dài 3m, 1 bình chữa cháy mini.

Nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an tạm giữ. (Ảnh: Tiên Sa)

Theo kết quả điều tra bước đầu, tối 7/6, trong lúc vui chơi tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), nhóm của N.T.P (trú phường Hoà Xuân) và nhóm của V.T.L (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) xảy ra mâu thuẫn nên hẹn gặp nhau vào lúc 2h ngày 10/6 tại tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để hỗn chiến.

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, N.T.P huy động khoảng 50 người mang theo các loại hung khí như dao phóng lợn tự chế, bình chữa cháy, vỏ chai thủy tinh chạy xe máy đến điểm hẹn. Còn V.T.L cũng kêu gọi khoảng 30, người đi trên nhiều xe máy và mang theo hung khí như cây ba chĩa tự chế, vỏ chai bia thủy tinh, đao tự chế, dao phóng lợn tự chế nghênh chiến.

Đến điểm hẹn, khi chuẩn bị lao vào hỗn chiến thì thấy lực lượng công an xuất hiện nên 2 nhóm bỏ chạy theo các tuyến đường khác nhau.

Khi chạy trên tuyến đường Hùng Vương, nhóm của N.T.P bất ngờ phát hiện 2 thanh niên trong nhóm của V.T.L đang ngồi ăn cháo vịt tại quán ven đường nên dừng xe, dùng vỏ chai bia ném vào, đồng thời vác dao phóng lợn, kiếm tự chế, cây ba chĩa xông vào đập phá bàn ghế, tủ bếp, ly chén của quán rồi lên xe bỏ đi.

Hiện Công an quận Hải Châu tiếp tục truy xét, triệu tập số đối tượng còn lại để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.