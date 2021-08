Đà Nẵng: 120 F0 mới, 9 ca trong cộng đồng, 8 ca chưa rõ nguồn lây

(VTC News) -

Chiều 17/8, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 120 F0 mới, trong đó 91 ca đã cách ly, 20 ca trong khu phong tỏa và 9 ca trong cộng đồng.

Cụ thể, trong 91 ca mắc mới đã cách ly, có 47 ca cách ly tập trung, 44 ca cách ly tại nhà. 20 F0 ghi nhận trong khu vực phong tỏa được xét nghiệm và xác định mắc COVID-19 tập trung tại một số điểm nóng trên địa bàn phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê: 5 ca), Hòa An (quận Cẩm Lệ: 6 ca), Mỹ An, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn: 3 ca), Nại Hiên Đông, An Hải Đông (quận Sơn Trà: 6 ca).

Trong số các F0 mới tại Đà Nẵng, có nhiều trường hợp được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm ở các khu dân cư.

Trong 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng có 4 trường hợp là lực lượng phòng chống COVID-19 ở các phường Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Hòa Minh (quận Liên Chiểu) và Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). 5 trường hợp còn lại được phát hiện khi đi khám tại cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình khu vực có nguy cơ, trong đó có trường hợp là tiểu thương, người dân đi chợ đầu mối Hòa Cường.

Đáng chú ý, trong số 120 F0 mới trong ngày, có 8 trường hợp chưa rõ nguồn lây, gồm 1 ca được lấy mẫu hộ gia đình tại phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), 1 ca có triệu chứng đến khám tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ và 6 ca tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Cũng theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục ghi nhận thêm 84 F0 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại chuỗi lây nhiễm này lên 280 trường hợp. Ngành y tế đã lấy hơn 6.300 mẫu xét nghiệm đối với tiểu thương, người đi chợ và những trường hợp liên quan để sàng lọc và hiện chuỗi lây nhiễm này vẫn còn nguy cơ rất cao.

Trong ngày, các khu vực phong tỏa trên quận Sơn Trà ghi nhận thêm 23 F0 mới, trong đó có 15 người là F1 đã cách ly, 8 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Ngành y tế khuyến cáo, quận Sơn Trà vẫn đang là địa phương có nguy cơ cao, các khu vực phong tỏa cần thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ 10/7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 1.999 ca mắc COVID-19.