Đã giảm gần 9.000 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

(VTC News) -

Tổng cục Thuế vừa có báo cáo cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do ngành thuế quản lý trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, tình hình kinh tế nước ta những tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã và đang phát huy tác dụng. Các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế hồi phục đã góp phần tăng thu NSNN trong 7 tháng.

Tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý tháng 7 đạt 122.500 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng thu ngành thuế quản lý đạt 911.027 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Thuế, việc tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng làm giảm thu NSNN. Trong đó, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ước tính làm giảm thu NSNN trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 8.909 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ước tính làm giảm thu NSNN 763,5 tỷ đồng.

Đã giảm gần 9.000 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, chính sách giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư của Bộ Tài chính làm giảm thu khoảng 900 tỷ; giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định của Chính phủ làm giảm thu ngân sách 12.000 tỷ; chính sách giảm lệ phí trước bạ làm giảm 6.554 tỷ đồng...

Với chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022 ước tổng số thuế đã gia hạn khoảng 41.600 tỷ đồng, trong đó, thuế GTGT kỳ tháng 5, tháng 6 và quý 2/2022 được gia hạn ước khoảng 16.600 tỷ đồng; thuế TNDN quý 2/2022 ước khoảng 25.000 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31/12/2022 như sau: Xăng (trừ etanol) giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

Trong khi đó dầu diesel được giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít; Dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít; Mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg. Riêng dầu hỏa giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.

Thời hạn áp dụng mức thuế mới là từ ngày 11/7/2022.

Từ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.