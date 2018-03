Đã đến thời của thuê bao điện thoại di động trả sau?

Lần đầu tiên, khi Thông tư 47 của Bộ TT&TT quy định hạn mức khuyến mại với dịch vụ thông tin di động mặt đất chính thức có hiệu lực từ 1/3/2018, thuê bao di động trả sau sẽ nhận được ưu đãi khuyến mại lớn hơn nhiều so với thuê bao trả trước.

Các chuyên gia cũng nhận định, việc Thông tư 47 của Bộ TT&TT quy định hạn mức khuyến mại với dịch vụ thông tin di động mặt đất có hiệu lực thi hành cũng đặt ra “áp lực” cho các nhà mạng trong việc thiết kế ra các gói cước, chính sách khuyến mại hấp dẫn để “hút” thuê bao di động trả trước chuyển sang dùng trả sau.

Thúc đẩy phát triển thuê bao di động trả sau

Thông tư 47 của Bộ TT&TT quy định, tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng, với mức khuyến mại tối đa 20% cho thuê bao trả trước và tối đa 50% cho thuê bao trả sau.

Quy định nêu trên được đánh giá là một trong những thay đổi đáng chú ý và khá căn bản trên thị trường viễn thông di động về chính sách khuyến mại giá cước. Bởi lâu nay, thuê bao trả trước thường được hưởng ưu đãi về khuyến mại nhiều hơn thuê bao trả sau.

Đáng chú ý, một trong những đặc điểm của thuê bao trả trước là “chạy theo khuyến mại”, thậm chí nhiều người mua SIM trả trước với khuyến mại “khủng” sau khi dùng hết tài khoản lập tức vứt bỏ SIM này đi và tiếp tục chuyển sang SIM khuyến mại trả trước khác.

Theo đại diện Tổng công ty VinaPhone\, chính sách khuyến mại theo Thông tư 47 sẽ thúc đẩy phát triển thuê bao di động trả sau, hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Ngoài ra, quy định hạn mức khuyến mại này cũng bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông, bảo đảm an toàn, an ninh xã hội và quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ. Điều này cũng nằm trong xu hướng chung của một số nước phát triển trên thế giới từ nhiều năm nay.

Đại diện VinaPhone cũng chia sẻ với mong muốn khách hàng được sử dụng dịch vụ tiện ích và có lợi nhất, nhà mạng này sẽ thực hiện nghiêm các quy định mới về chính sách và ưu đãi.

“Việc tối ưu các chương trình chăm sóc khách hàng và áp dụng nhiều hình thức khuyến mại đa dạng theo xu hướng chung của thế giới đã được VinaPhone áp dụng từ 2 năm nay nên việc giảm mức khuyến mại 20% không ảnh hưởng nhiều đến các thuê bao của VinaPhone”, đại diện VinaPhone cho hay.

Đại diện VinaPhone cho rằng, chính sách khuyến mại theo Thông tư 47 của Bộ TT&TT sẽ thúc đẩy phát triển thuê bao di động trả sau, hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo đại diện VinaPhone, dịp này nhà mạng đã triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mại khác đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng như: chương trình nạp thẻ tặng ô tô, xe máy...; chương trình khuyến mại ngày vàng Data với ưu đãi lớn, tập trung vào data đang là xu hướng mà đại đa số khách hàng quan tâm. Ngoài ra, VinaPhone cũng là nhà mạng tiên phong triển khai hình thức khuyến mại tặng data khi nạp thẻ.

VinaPhone tung nhiều ưu đãi cho thuê bao trả sau

Theo phân tích của đại diện VinaPhone, hiện nay, mức cước gọi nội và ngoại mạng trả sau của thuê bao VinaPhone là 880 và 980 đồng/phút trong khi cước trả trước đang ở mức là 1.580 đồng và 1.780 đồng/phút, nghĩa là cước trả sau đang thấp hơn trả trước tương ứng ở mức 44 - 45%.

Song do một số chính sách khuyến mại với giá trị lên tới 50% hoặc lên tới 100% nên mức cước trả trước được đánh giá là rẻ hơn trả sau. Ngoài ra, không phải lúc nào thuê bao trả trước cũng “dùng hết tiền khuyến mại”, do vậy sau khi sử dụng hết khoản tiền khuyến mại, mức cước trả trước nói chung trên thị trường đắt hơn so với cước trả sau.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Ban Khách hàng cá nhân, Tổng công ty VinaPhone cho biết, khi Thông tư 47 có hiệu lực (từ ngày 1/3), nhà mạng sẽ chỉ áp dụng khuyến mại 20% cho thuê bao trả trước đồng thời cũng sẽ áp dụng khuyến mại 50% cho thuê bao trả sau. Với chính sách này, người dùng trả sau rõ ràng sẽ có lợi hơn vì được hưởng mức khuyến mại cao hơn.

Video: Dừng khuyến mại thẻ nạp 50% cho thuê bao trả trước, người dân nói gì?

Cụ thể, theo ông Hưng, nhà mạng sẽ vận dụng chính sách khuyến mại trả sau vào đơn giá và tạo ra các gói cước trả sau mà đơn giá sẽ rẻ hơn. Trước mắt, VinaPhone sẽ thực hiện khuyến mại giảm 50% cước thuê bao tháng hoặc khuyến mại 50% nạp thẻ Ezpay.

“Chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng lựa chọn những tiện ích và lợi ích của dịch vụ trả sau, để khách hàng sử dụng dịch vụ hợp lý và tiết kiệm nhất”, ông Hưng cho biết.

Cũng theo vị đại diện VinaPhone, người dùng dịch vụ điện thoại di động trả sau sẽ không lo hết tiền khi đang sử dụng dịch vụ. Ngoài ra dùng thuê bao trả sau còn có thể thanh toán bằng nhiều hình thức như thu cước tại nhà, thanh toán tại quầy, Ezpay, Ezbank,…; đồng thời được hưởng các ưu đãi chăm sóc khách hàng như VinaphonePlus, tặng quà nhân ngày sinh nhật, chăm sóc khách hàng VIP và gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí (gọi 9191 không mất tiền).

Thuê bao trả sau của VinaPhone còn được đăng ký nhiều gói cước đa dạng với các mức ưu đãi “khủng” phù hợp với tất cả đối tượng khách hàng. Chẳng hạn như, thoại nội mạng thỏa sức (gói Thương gia 4.000 phút nội mạng, 20GB data); Gói ALO21 (700 phút thoại nội mạng chỉ 21.000 đồng)... và được ưu tiên lựa chọn số đẹp.

“Ngoài những lợi ích trên, về cơ bản, sau ngày 1/3 người dùng trả sau sử dụng dịch vụ ổn định hơn và giá sẽ rẻ hơn, sẽ không phải lo canh ngày canh giờ để đi nạp thẻ nhận khuyến mại theo đợt như thuê bao trả trước”, ông Hưng nhấn mạnh.

>>> Đọc thêm: Vì sao Bộ TT&TT đặt hạn mức khuyến mại không quá 20% cho thuê bao trả trước?