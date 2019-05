Đá bết bát, Manchester United vẫn tăng trưởng mạnh lợi nhuận

Kết thúc mùa giải 2018 - 2019, Manchester United gây thất vọng khi trắng tay trên mọi mặt trận, chỉ đứng thứ 6 ở giải Ngoại hạng Anh và phải đá Europa League mùa tới.

Kết quả bết bát, đội bóng Manchester United vẫn tăng trưởng mạnh về lợi nhuận. (Ảnh: CNBC)

Tuy nhiên, trái ngược với kết quả trên sân cỏ, lợi nhuận thuần của MU lại tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, theo công bố của Manchester United PLC (công ty mẹ của MU), lợi nhuận hoạt động (chưa giảm lãi và thuế) đạt 14,2 triệu bảng Anh (tương đương 18,1 triệu USD), tăng 94,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo công bố của Manchester United PLC, tổng doanh thu đạt 152,1 triệu bảng Anh, giảm gần 56 triệu bảng so với quý trước nhưng tăng 15 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng tăng thêm 7,7 triệu bảng (tương đương 11,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, tổng số tiền lương của toàn đội đã tăng thêm 12,9% do phải "cõng" khoản lương khổng lồ của Alexis Sanchez và Paul Pogba.

Mặc dù MU đã thay đổi liên tục HLV trưởng, song đội bóng đã thành công về mặt thương mại với các đối tác toàn cầu với doanh thu thương mại đạt 66,6 triệu bảng Anh.

Doanh thu trận đấu tại sân Old Trafford, nơi có sức chứa 75.000 người, trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 31,7 triệu bảng, tăng 0,6 triệu bảng, tương đương 1,9% so với quý trước.

Doanh thu phát sóng là 53,8 triệu bảng, tăng 4,4 triệu bảng, tương đương 8,9% so với quý trước, chủ yếu nhờ vào thỏa thuận bản quyền phát sóng Champions League và Premier League.

Thu nhập được điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) trong ba tháng tính đến ngày 31 tháng 3 ở mức 41,2 triệu bảng, giảm từ 45,7 triệu bảng một năm trước đó.

MU kỳ vọng doanh thu trong năm 2019 đạt từ 615 triệu đến 630 triệu bảng và điều chỉnh EBITDA từ 175 đến 190 triệu bảng Anh.

Lâm Tú