Đã bắt giữ 74 nghi phạm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk, thu nhiều vũ khí

(VTC News) -

Sáng 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 74 đối tượng tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin và thu giữ nhiều vũ khí.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng với quyết tâm truy bắt tất cả các đối tượng gây ra vụ việc.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục triển khai truy bắt các đối tượng còn lại.

Như VTC News đưa tin, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa rõ danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân bị thiệt mạng. Nhóm người này cũng tấn công làm 2 cán bộ công an bị trọng thương.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy bắt nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND xã.

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC mà nhóm nghi phạm sử dụng để tấn công 2 trụ sở UBND xã và giết người.

Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ và xác định nghi can Y Thô Ayun (tức Ama Kzruh, 35 tuổi, trú huyện Krông Búk) là một trong những kẻ chủ mưu cầm đầu vụ tấn công này.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đánh giá vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã là vụ việc có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

HIỀN MAI