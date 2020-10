Cựu vương PVF gặp khó tại VCK Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia Next Media 2020

Trận đấu đầu tiên của lượt trận 2 bảng B giữa U15 Quảng Nam và U15 Đồng Nai diễn ra chiều nay 20/10. Kịch tính được đẩy lên ở phút 33 khi trọng tài Trần Ngọc Ánh cho đội bóng xứ Quảng được hưởng phạt đền sau tình huống kéo người của cầu thủ U15 Đồng Nai. Trên chấm 11m, đội trưởng Phan Phạm Văn Linh không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho U15 Quảng Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U15 Đồng Nai nhập cuộc chủ động với những pha hãm thành của Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Trung Hiếu. Thế nhưng, khi mà hàng công chưa tìm được bàn thắng gỡ hoà thì hàng thủ của U15 Đồng Nai tiếp tục mắc lỗi. Phút 52, từ tình huống đá phạt, thủ thành Lê Văn Ty bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Lê Chấn Hưng chớp thời cơ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U15 Quảng Nam.

U15 Quảng Nam (áo trắng) có trận thắng đầu tiên tại VCK giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Next Media 2020

Phải đến phút 86, những nỗ lực của U15 Đồng Nai mới được đền đáp. Từ đường tạt bóng của hậu vệ Trường Tiến, Trương Nhật Hào dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U15 Đồng Nai.

Những phút còn lại là không đủ để đội bóng Đông Nam Bộ tìm được bàn thắng gỡ hoà và phải chấp nhận thất bại thứ 2 liên tiếp. Với trận thắng này U15 Quảng Nam, họ có 4 điểm sau 2 lượt trận và tràn đầy cơ hội đi tiếp.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U15 SHB Đà Nẵng và U15 PVF đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt với những tình huống ăn miếng trả miếng. Phút 14, Thái Bá Đạt thực hiện pha đá phạt khiến hàng thủ của U15 SHB Đà Nẵng lúng túng, tạo điều kiện để Hoàng Chiến ghi bàn mở tỷ số cho U15 PVF. Đội bóng sông Hàn cũng tạo ra nhiều cơ hội đáng kể nhưng phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Mai Quốc Tú mới có thể mang về bàn gỡ hòa cho U15 SHB Đà Nẵng từ pha dứt điểm chéo góc.

U15 PVF (áo trắng) nhận thất bại trước U15 SHB Đà Nẵng (áo xanh).

Bước sang hiệp 2, NHM được chứng kiến màn rượt đuổi đầy ngoạn mục. Phút 58, U15 SHB Đà Nẵng được hưởng pha đá phạt hàng rào bên cánh trái, Trần Quốc Đạt đã có cú dứt điểm hoàn hảo nâng tỷ số lên 2-1 cho U15 SHB Đà Nẵng. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, trong pha dâng cao tấn công bên cánh phải, hậu vệ Nguyễn Văn Tú lập công đem về bàn gỡ hòa cho U15 PVF. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì ở phút 89, cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh tận dụng tốt tình huống lộn xộn trước khung thành của U15 PVF, ấn định tỷ số 3-2 cho U15 SHB Đà Nẵng.

Với kết quả này, U15 Quảng Nam, U15 SHB Đà Nẵng chia nhau ngôi đầu bảng B với 4 điểm trong tay. U15 PVF tạm xếp thứ 3 với chỉ 1 điểm ít hơn còn U15 Đồng Nai đã chính thức bị loại sau 2 thất bại.

Ngày mai (21/10), 2 trận đấu cuối cùng ở bảng A đều diễn ra lúc 15h00 khi U15 Becamex Bình Dương gặp U15 TP. HCM và U15 SLNA gặp U15 Viettel. Trận đấu của đội chủ nhà sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports - VTC3 và BTV2. Bên cạnh đó, VFF Channel và Next Sports cũng gửi đến khán giả những hình ảnh trực tiếp của trận đấu này trên Youtube và Fanpage.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm: Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports, Công ty Cổ phần Động Lực, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Sơn Mài Định Hòa (Nhà tài trợ đồng hành) và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương - BTV (Đối tác truyền thông).