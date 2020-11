Cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm 3 người thương vong: Một nghi can ra đầu thú

Liên quan đến vụ cứu vợ bị bắt cóc, chồng đâm 3 người thương vong, ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) để lấy lời khai phục vụ điều tra. Trước đó người này tự tới công an đầu thú.

Như VTC News đưa tin, khoảng 10h ngày 15/11, Nhựt cùng một nhóm người đi trên ô tô (BKS: 72A-215.22) đến quán cà phê Tâm Giao nằm trên Quốc lộ 53 (đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bắt chị của Nhựt là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, chủ quán cà phê) lên xe.

Hiện trường vụ án.

Nghe tiếng la lớn của vợ, Trần Ngoại Giao (30 tuổi) phía sau nhà chạy ra giải cứu thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.

Giao cầm cây kim loại có một đầu nhọn quơ và đâm về phía nhóm người này làm 1 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Giao sau đó đến Công an đầu thú. Ba người trong nhóm bắt cóc (trong đó có Nguyễn Thanh Nhựt) bỏ chạy khỏi hiện trường, Công an địa phương nhanh chóng bắt giữ được 2 người trước khi Nhựt đầu thú.

Các nghi can khai rằng bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi) không đồng ý cho con gái là Võ Thị Thúy Hằng sống với Trần Ngoại Giao nên thuê nhóm thanh niên trên đến Vĩnh Long đưa con gái trở về.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.