Cựu tuyển thủ Quốc gia xin VFF giảm án kỷ luật với lý do giản dị

Sau mong ước Ban kỷ luật VFF giảm án phạt cho hậu vệ Huỳnh Quang Thanh của nguyên chủ tịch Võ Thành Nhiệm, Saostar đã có cuộc trò chuyện với nhà vô địch AFF Cup 2018.

“Trong những ngày qua, tôi đã trở lại tập luyện cùng CLB Long An và được đội bóng tạo điều kiện. Tôi hy vọng sẽ được cống hiến cho đội ở mùa bóng năm nay”, Huỳnh Quang Thanh chia sẻ.

Theo Huỳnh Quang Thanh, chuyện mong ước được giảm án để chơi bóng không chỉ giúp cho cầu thủ này có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống trong tương lai, điều này còn giúp cho anh tiếp tục sống với niềm đam mê cùng trái bóng.

Huỳnh Quang Thanh nói: “Mong ban kỷ luật giảm án cho tôi. Không phải đơn thuần là chuyện thi đấu 1-2 năm để cứu vãn sự nghiệp, vì bản thân đã lớn tuổi. Tuy nhiên, tôi mong giảm án là để được chơi bóng, để chứng tỏ chính mình. Bản thân tôi bây giờ vẫn còn động lực, còn khát vọng với bóng đá. Đây là lý do tôi hy vọng mình có thể được giảm án 1 năm”.

Nếu được Ban kỷ luật VFF giảm án trước thời hạn, Huỳnh Quang Thanh sẽ ký lại hợp đồng với CLB Long An và sẽ sát cánh cùng cựu vương V-League ở giải hạng Nhất 2018. Mục tiêu là Quang Thanh giúp Long An lên hạng thành công.

Quang Thanh sẽ tái ký hợp đồng với Long An nếu được giảm án.

Quang Thanh được đánh giá là hậu vệ cánh phải hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và có công lớn giúp ĐTVN vô địch AFF Cup 2008.

Sự nghiệp của Huỳnh Quang Thanh gắn liền với nhiều vinh quang, từ sân chơi V.League đến ĐTQG. Vết nhơ duy nhất là câu chuyện không vui ở sân Thống Nhất, trong bối cảnh toàn đội Long An đều “phát hỏa” nên cầu thủ này cũng khó giữ được sự bình tĩnh.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn muốn thấy Huỳnh Quang Thanh tái xuất và có đoạn kết trọn vẹn sau scandal ở sân Thống Nhất.

Theo dự kiến, hồ sơ xin giảm án của Quang Thanh sẽ được gửi đến Ban kỷ luật VFF vào tuần sau.

CLB Long An nhận án phạt “lịch sử” trong năm 2017 từ VFF:

Đối với các hành vi vi phạm của câu lạc bộ bóng đá Long An xảy ra trong trận đấu giữa hai CLB TP. HCM và Long An ngày 19/02/2017 trên sân vận động Thống Nhất, TP. HCM: Áp dụng các quy định tại khoản 2 Điều 107 và các điểm đ, k khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều 5, Điều 47, Điều 60, Điều 62 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn

Bóng đá Việt Nam cùng quy định về trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được quy định tại Điều 34 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp; để xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân như sau:

- Đối với CLB bóng đá Long An: Cảnh cáo và phạt 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) do có các hành vi: Làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với ông Võ Thành Nhiệm- Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; kích động các cầu thủ làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với ông Ngô Quang Sang- huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 36 tháng, do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh (số 20) của câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; xúi giục các cầu thủ khác có hành vi phi thể thao; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

- Đối với cầu thủ Nguyễn Minh Nhựt (số 1) của câu lạc bộ bóng đá Long An: Phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức 24 tháng do có các hành vi: Phản ứng; làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.