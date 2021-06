'Cựu tử tù' Liên Khui Thìn tố bị chiếm đoạt tài sản công ty khi chấp hành án

(VTC News) -

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Nội dung thông báo nêu rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Liên Khui Thìn tố cáo các cá nhân lợi dụng thời gian ông chấp hành án phạt tù, đã chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH EPCO, Công ty TNHH An Khánh và Công ty TNHH Hồng Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiểm tra, xác minh đơn tố cáo trên của ông Liên Khui Thìn.

Ông Liên Khui Thìn - nguyên giám đốc công ty TNHH EPCO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và điều tra, xác minh theo quy định.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH EPCO (TP.HCM) và một số đơn vị liên quan.

Thông báo này được gửi tới Viện Kiểm sát tối cao (Vụ 3) và ông Liên Khui Thìn.