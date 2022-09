Cựu Tổng thống Mỹ Obama giành giải thưởng Emmy

(VTC News) -

Theo The Guardian, cùng với giải Emmy cho hạng mục Người kể chuyện xuất sắc, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi được nửa chặng để trở thành một thần tượng EGOT - tập hợp chữ cái đầu 4 giải thưởng nghệ thuật thường niên lớn nhất Mỹ gồm Emmy, giải Grammy, giải Oscar và giải Tony.

Theo trang Entertainment Weekly, đến nay chỉ có 17 người là thần tượng EGOT, trong đó có Mel Brooks, Whoopie Goldberg, Audrey Hepburn và gần đây nhất là Jennifer Hudson.

Trước đó, trong đêm công bố giải Emmy lần thứ 74 tại nhà hát Microsoft ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, tên của ông Obama đã được xướng cùng 5 tập phim tài liệu "Our Great National Parks" được phát sóng trên Netflix. Đây là serie phim tài liệu gồm 5 phần, ca ngợi về cảnh đẹp và đời sống hoang dã tại các công viên quốc gia ở Mỹ, Indonesia, Kenya và Chile cùng nhiều nơi khác.

Cùng với giải Emmy cho hạng mục Người kể chuyện xuất sắc, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi được nửa chặng để trở thành một thần tượng EGOT. (Ảnh: Netflix)

Phim tài liệu "Our Great National Parks" được sản xuất bởi công ty sản xuất Higher Ground thuộc sở hữu của vợ chồng ông Barack và Michelle Obama.

Cũng theo The Guardian, cựu Tổng thống Obama là 1 trong 5 ứng cử viên được đề cử ở hạng mục Người kể chuyện xuất sắc. Những người còn lại là cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ Kareem Abdul-Jabbar (trong "Black Patriots: Heroes of the Civil War"), phát thanh viên người Anh David Attenborough (trong "The Mating Game"), diễn viên hài Walter Kamau Bell (trong "We Need to Talk About Cosby") và nữ diễn viên người Mỹ gốc Mexico Lupita Nyong'o (trong "Serengeti II").

Trước đó, vị cựu Tổng thống 2 nhiệm kỳ của Mỹ này đã đoạt 2 giải thưởng Grammy ở hạng mục Bản Audio xuất sắc nhất với phiên bản audio của hai cuốn hồi ký về ông là "Dreams From My Father" (2006) và Dreams From My Father (2008). Với những giải thưởng này, giờ đây, ông Obama chỉ cần sưu tập thêm 1 giải thưởng Oscar và 1 giải thưởng Tony để trở thành 1 thần tượng EGOT.

Cựu Tổng thống Barack Obama là tổng thống Mỹ thứ hai đạt giải Emmy, trước đó là cựu Tổng thống Dwight D Eisenhower vào năm 1956.

Sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2017, ông Obama và vợ là bà Michelle đã cho ra đời tác phẩm hồi ký bán chạy nhất và điều hành 1 tổ chức phi lợi nhuận. Không chỉ vậy, vợ chồng ông còn thành lập 1 công ty Higher Ground với nhiều hợp đồng hợp tác với nền tảng phim trực tuyến Netflix được cho là có giá trị lên tới hàng chục triệu USD.