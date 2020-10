Cứu thêm 2 thuyền viên Vietship 01, 8 người còn mắc kẹt

Ngày 9/10, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị này vừa phối hợp với thợ lặn Võ Văn Thụ (thị trấn Gio Việt, huyện Gio Linh) cứu hộ, đưa được hai thuyền viên tàu Vietschip 01 vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/8, ông Thụ cùng đội cứu hộ dùng xuồng máy ra tiếp cận và ứng cứu 10 thuyền viên còn lại đang mắc kẹt trên tàu Vietship 01. Tuy nhiên, khi xuồng cách tàu chừng 15 mét, do sóng và gió quá lớn nên họ không thể tiếp cận tàu.

Hai thuyền viên tàu Vietship 01 vừa được ứng cứu, sức khoẻ ổn định.

Trước tình thế đó, đội cứu hộ của ông Thụ quăng dây thừng về phía tàu Vietship 01; 2 thuyền viên khoẻ mạnh nhất trên tàu nhảy xuống biển bám vào dây thừng để bơi vào bờ và được lực lượng chức năng ứng cứu. Sức khoẻ của họ hiện ổn định, hiện trên tàu Vietship 01 còn 8 thuyền viên.

Cũng trong chiều 9/10, một chiếc xuồng khác do ông Võ Văn Thụ chỉ huy cứu hộ được 14 thuyền viên tàu Thành Đạt 68, đưa vào bờ an toàn. Tàu này bị chết máy do gặp lũ lớn, cùng lúc đó một thuyền viên sẩy tay rơi xuống biển, bị sóng đánh ra xa bờ. Rất may sóng lại đẩy người này vào gần bờ nên anh được cứu sống. Hiên trên tàu Thành Đạt 68 còn 3 thuyền viên lớn tuổi, sức khỏe yếu nằm lại đợi cứu hộ.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục chỉ huy xuồng cứu hộ quyết tâm cứu hết 8 thuyền viên còn lại trên tàu Vietschip 01 và ba thuyền viên tàu Thành Đạt 68 vào bờ trong thời gian sớm nhất vì tàu có nguy cơ lật úp, rất nguy hiểm.

Trước đó, tàu Vietship 01 chở theo 12 thuyền viên bị mắc cạn trên vùng biển Quảng Trị, cách bờ biển Cửa Việt khoảng 400 mét.

Từ đêm 8/10 lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp cứu hộ nhưng mới chỉ cứu được 2 người, 10 thuyền viên còn mắc kẹt cùng tàu. Đáng chú ý, suốt 3 ngày qua, 10 thuyền viên chưa được ăn uống gì do không chuẩn bị kịp thức ăn.

Tàu Vietship 01 mắc cạn ở khu vực biển Cửa Việt cách bờ chừng 400 mét và đang chìm dần. (Ảnh: L.Q.H)

Trưa 9/10, tất cả mọi phương án tiếp cận cứu hộ tàu Vietship 01 đang có 10 thành viên trên tàu và hai thuyền viên mất tích trên biển, gồm dùng trực thăng cứu hộ; dùng tàu cứu hộ tiếp cận đều không phát huy được tác dụng do trời mưa rất to, gió lớn và sóng biển dữ dội, thời tiết rất xấu.

Sau đó,“người nhái” Võ Văn Thụ ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh với kinh nghiệm mấy chục năm cứu hộ tàu thuyền trên biển, có nguyện vọng cứu hộ các thuyền viên bằng cách kêu gọi các thợ lặn của vùng biển tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đến tiếp cận tàu Vietship 01, trước hết kịp cung cấp thức ăn, nước uống cho các thuyền viên.

Phương án ông Thụ đưa ra là dùng hai thuyền máy tiếp cận và chỉ tiến hành trước 14h ngày 9/10, khi thủy triều đang xuống. Bởi nếu sau 14h khi thủy triều lên thì phương án không thực hiện được, phải chờ hôm sau khi sóng biển bớt đi và gió lặng. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ do sóng to gió nớn nên thuyền của ông Thụ không tiếp cận được tàu Vietship 01.

