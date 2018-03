Cứu tài xế xe tải bị nước cuốn trôi, chiến sỹ công an trẻ hy sinh

(VTC News) - Một chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ thị xã An Khê (Gia Lai) bị chết đuối trong lúc cứu tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 3/3, lãnh đạo UBND thị xã An Khê (Gia Lai) xác nhận vụ việc, một chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ thị xã An Khê bị chết đuối trong lúc cứu tài xế bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Khu vực đập tràn nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, xe ô tô tải chở mía mang BKS:78K-4985 do anh Trương Quang Vinh (SN 1977, xã Nghĩa An, thị xã An Khê) cầm lái.

Khi chạy đến khu vực đập tràn thuộc phường Ngô Mây (thị xã An Khê), xe tải bị chết máy. Đúng thời điểm này, nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nat xả nước, tài xế trèo lên thùng xe cầu cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã An Khê có mặt hiện trường để hỗ trợ ứng cứu. Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nước ngập đến cabin, xe có nguy cơ xe bị cuốn trôi.

Thấy tình hình nguy kịch, thượng sỹ Bùi Minh Quý (SN 1993, quê Hà Nam) cùng lực lượng chức năng triển khai kế hoạch giải cứu.

Thượng sỹ Quý dùng dây phao cứu hộ bơi ra vị trí xe mắc kẹt để cứu tài xế nhưng bị cuốn trôi do nước chảy siết.

Sau đó, cơ quan chức năng yêu cầu thủy điện ngưng xả nước.

Đến chiều cùng ngày, nước rút, lực lượng cứu hộ trục vớt được xe tải và cứu thượng sỹ Quý cùng tài xế.

Thượng sỹ Quý đã thiệt mạng trước khi được đưa lên bờ. Riêng tài xế Vinh may mắn thoát nạn.

THANH HẢI