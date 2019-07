Cứu sống người đàn ông bị dao đâm xuyên cổ, đứt rời động mạch

Bệnh viện E (Hà Nội) vừa cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân 35 tuổi ở Hà Nội bị dao đâm xuyên vùng cuống họng.

Người đàn ông này bị đâm bằng dao gọt hoa quả khi xảy ra mâu thuẫn sau tai nạn giao thông khoảng 10h ngày 21/7 tại phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Anh được đưa đưa tới viện khoảng 10h15 trong tình trạng tổn thương vùng cổ phức tạp, đứt rời tĩnh mạch cảnh trong, đứt gần rời động mạch cảnh chung, vết thương trong thành bên hạ đọng, đứt đôi xương móng và đa vết thương phần mềm.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Hữu Hoài Anh – Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E, bệnh nhân có rất nhiều vết thương trên cơ thể, gồm: Vết thương vành tai phải khoảng 1cm; vết thương nền cổ phải khoảng 6cm ngang cơ ức đòn chũm, máu chảy nhiều, sưng nề hố thượng đòn, kèm theo vết thương sau vai bên trái khoảng 4cm, chảy máu; vết thương sau 1/3 giữa cánh tay trái khoảng 6 cm…

Trong đó, nguy hiểm là vết thương nền cổ vùng 2-3 bên phải phức tạp, tiên lượng nặng, có nguy cơ thiệt mạng cao. Hơn nữa, tình trạng bệnh nhân lúc đó rất nguy kịch, các dấu hiệu “báo động đỏ” như: khó thở, kích thích, vết thương sưng to, tím bầm, cổ bạnh…

Theo BS Phạm Thành Đạt - Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, tình thế lúc đó rất cấp bách, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên khoa xin ý kiến chỉ đạo của GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện và quyết định mổ cấp cứu để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Quá trình phẫu thuật các bác sĩ khâu nối bó mạch cảnh bên trái, mở rộng vết thương, kiểm tra vết thương phần hạ họng, kiểm tra vết thương nền cổ phải vị trí trên xương đòn phải.

Bệnh nhân tiếp tục được khâu nối lại động mạch, tĩnh mạch, mở khí quản ở phần thấp, khâu vùng rách ngã ba hầu họng và các vết thương phần mềm.

"Sau 4 giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực", bác sĩ Đạt nói.

Chia sẻ về trường hợp ca bệnh trên, GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, đây là ca hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân bất cứ lúc nào.

Theo y văn thế giới, tổn thương vùng cổ là khó nhất, rất phức tạp và nguy hiểm, chỉ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm mới thực hiện được, hạn chế sai sót.

"Đã nhiều năm làm nghề y, tôi rất ít gặp trường hợp tai nạn hy hữu như thế này. Vết thương bên phải tổn thương mạch máu bên trái xuyên qua vùng cổ.

Để điều trị, các bác sĩ phẫu thuật phải thăm dò, xác định vị trí vết thương, xử trí tốt đồng thời tổn thương động mạch và tĩnh mạch, không gây tình trạng mất máu, không gây liệt cho bệnh nhân do ảnh hưởng của nguồn máu cung cấp cho não. May mắn cho bệnh nhân do được đưa vào viện cấp cứu kịp thời, nên tính mạng được đảm bảo", GS Thành nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện E, hiện, sau cấp cứu mổ 24h, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, không bị liệt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực chặt chẽ vì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cao như: vùng họng sẽ phù nề, vùng khâu bị bục ảnh hưởng tới cả đường ăn và đường thở.

Khả Minh