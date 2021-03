Cứu sống bé trai 13 tháng tuổi nguy kịch do uống nhầm dầu thắp đèn

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, lúc 12h ngày 9/3, bé Đ.T.T. uống nhầm dầu thắp đèn, sau đó thở mệt và được người nhà đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện, bé khó thở, tuột huyết áp, tổn thương phổi nặng trên X-quang, nguy kịch do hít phải hoá chất. Bé ngay lập tức được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp bằng máy, dùng kháng sinh mạnh khống chế nhiễm trùng tại phổi và thuốc trợ tim để ổn định tình trạng huyết động.

Hiện tại, sau gần 48 giờ được điều trị tích cực và theo dõi sát, sức khoẻ bé tạm ổn định, giảm được các thông số máy thở và không cần dùng thuốc trợ tim nữa.

Hiện sức khỏe bé Đ.T.T. tạm ổn định. (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2)

Các bác sĩ lưu ý dầu thắp đèn (paraffin) thuộc nhóm hydrocarbon, là chất bay hơi. Do vậy, khi trẻ uống nhầm, tuyệt đối không được gây nôn ói để ói ra do nguy cơ hít vào phổi làm tổn thương phổi nặng. Bên cạnh đó, không sử dụng than hoạt tính để thấm hút chất độc vì không có tác dụng và làm chậm quá trình cấp cứu.

Khi trẻ lỡ uống nhầm loại dầu thắp đèn này, cần ổn định trẻ và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ có thể đánh giá tình trạng, xử trí hỗ trợ hô hấp ngay khi có chỉ định.

Các bậc phụ huynh nên để các thùng, bình, chai đựng xăng, dầu, hoá chất ngoài tầm tay của trẻ, tốt nhất nên khóa lại.