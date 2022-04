Cựu sinh viên FPT Polytechnic hé lộ bí quyết kiếm tiền tỷ trên TikTok

(VTC News) -

Nhiều người nghĩ rằng, trở thành Tiktoker khá đơn giản, chỉ cần có điện thoại và quay clip, nhảy theo nhạc hay chia sẻ một điều gì đó là có thể trở nên nổi tiếng một cách dễ dàng. Thế nhưng, dưới góc nhìn của những Tiktoker đình đám như Long Chun và Duy Muối, người nghe đã hiểu hơn những góc khuất phía sau hậu trường qua talkshow “from Zero to Hero" do trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức.

Tiktoker Long Chun chia sẻ, với nền tảng tiktok mà ai cũng có thể dùng được, việc kiếm được thu nhập khủng thì người người sẽ lao vào kiếm tiền. Tuy nhiên, thị trường rất cạnh tranh, quan trọng là mỗi người phải biết nắm bắt, biết ưu và nhược điểm của bản thân.

Talkshow “From Zero to Tiktok Idol” đã mang tới những cái nhìn chân thực về quá trình hoạt động, làm việc của một Tiktoker.

“Chúng ta cần phải biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, đây là quá trình khó khăn nhất để xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải biết nắm bắt xu hướng nhạy bén thì mới có thể tạo nên những thành quả nhất định. Nhiều người nghĩ rằng tiktoker chỉ cần uốn éo là “hot” nhưng thực sự phải tập luyện hàng ngày, chứ không phải tự nhiên mà có”, Long Chun nói.

Còn Tiktoker Duy Muối cho rằng, Tiktok có thể thay đổi cuộc sống của một con người, có cả sự tích cực và tiêu cực. Nhiều người sẽ trở nên nổi tiếng, kiếm được những khoản thu nhập chưa từng nghĩ đến, nhưng cũng có thể bị cả xã hội “quay lưng” vì cách thức thể hiện hay nội dung phản cảm.

"Chính vì vậy, nếu muốn theo đuổi con đường trở thành Tiktoker, các bạn cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Mỗi nội dung các bạn mang tới cho cộng đồng, xã hội cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, có giá trị, chính vì vậy, việc dành thời gian nghiên cứu, học tập, mở rộng kiến thức cũng vô cùng quan trọng", Duy Muối chia sẻ.

Thầy Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết, Tiktok hiện đang là một trong những nền tảng mạng xã hội “hot” đối với các bạn trẻ và là một kênh truyền thông hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Dù là công việc gì đi chăng nữa, việc định hướng bản thân, thấu hiểu hơn về công việc mà mình lựa chọn là vô cùng quan trọng.

"Thông qua talkshow này, tôi hy vọng các bạn sinh viên sẽ hiểu hơn về con đường theo đuổi sự thành công. hiểu hơn về sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, mà sẽ là những khó khăn, thử thách để rèn luyện chúng ta, để chúng ta trưởng thành hơn”, thầy Thành nói.