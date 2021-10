Cựu Phó tổng cục trưởng tình báo Nguyễn Duy Linh sắp hầu tòa cùng Vũ 'Nhôm'

TAND Hà Nội cho biết ngày 5/11, cơ quan này xét xử ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án này, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị xét xử về tội Đưa hối lộ theo khoản 4 Điều 364 bộ luật trên. Còn Hồ Hữu Hòa hầu tòa về tội Môi giới hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 365.

HĐXX dự kiến làm việc 2 ngày liên tiếp. Thẩm phán Nguyễn Xuân Vân làm chủ toạ. 10 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho 3 bị cáo. Trong thành phần tham gia tố tụng, tòa triệu tập các ông Nguyễn Đăng Luân, Bùi Thế Sự, Hoàng Nam Trung và Nguyễn Tuấn Anh.

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội Đưa hối lộ vào đầu tháng 3. (Ảnh: Trương Khởi)

Theo cáo trạng, năm 2017, sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệu tập, Vũ "Nhôm" sợ bị pháp luật xử lý nên nhờ bị can Hòa giới thiệu, kết nối với ông Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Tháng 8/2017, theo đề nghị của Hòa và ông Linh, Phan Văn Anh Vũ chuẩn bị 5 tỷ đồng , chuyển qua người trung gian để đưa cho ông Linh. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Linh đã nhận được số tiền này.

Cơ quan tố tụng cho rằng ngoài nhận số tiền này, ông Linh còn 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do bị can Vũ chuyển đến thông qua người khác. Tuy nhiên, VKS chỉ có lời khai ban đầu của Vũ về số tiền, người liên quan không biết trong túi quà, thùng quà đựng gì nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Phan Văn Anh Vũ còn khai tháng 6/2017, Vũ đưa cho Hòa 500.000 USD để chuyển cho ông Linh. Tuy nhiên, bị can Hòa không thừa nhận. Ngoài lời khai của Vũ, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ làm rõ việc này.

Theo VKS, ngay từ đầu ông Linh không thừa nhận cáo buộc và phủ nhận toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh, bị can thừa nhận có quen biết Vũ, nhiều lần nhận quà từ Vũ nhưng không thừa nhận là tiền.