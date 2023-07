Cựu PGĐ Công an Hà Nội: 'Rất đau lòng nhưng tôi ngu phải chịu'

(VTC News) -

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tự bào chữa.

Tiếp tục phiên toàn xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" chiều 19/7, trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi với hành vi của mình.

Tuấn cho rằng bản án dành cho mình là hệ quả của lòng thương người, tin người, tuy nhiên bị cáo rất tâm phục, khẩu phục với kết luận của Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Kể về quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, ông Tuấn cho biết dự định ban đầu sẽ không khai ra hành vi nhận tiền để chạy án của Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an).

"Ngay buổi đầu tiên làm việc với Cơ quan điều tra, tôi còn định giữ danh dự cho Hưng và giữ uy tín cho Cục An ninh điều tra.

Tôi nghĩ rằng các bạn đang làm một vụ án hối lộ lớn như thế này lại xảy ra trong nội bộ mình vụ hối lộ để chạy án như thế thì không ra làm sao cả.

Nhưng ngày hôm sau, một lãnh đạo Cục An ninh điều tra nói với tôi rằng "thằng này em chuyển nó đi lâu rồi, nó sang phòng Chính trị hậu cần không liên quan đến án thì anh tin nó sao được". Tôi đổ vỡ hết lòng tin về con người. Thật sự thất vọng và đau khổ", bị cáo Tuấn nói và cho biết ngay sau đó đã thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra.

Tuy vậy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định: "Bảo Hưng lừa đảo là có căn cứ nhưng tôi cho rằng không phải hoàn toàn Hưng muốn chiếm đoạt. Hưng có thể có những động tác nhất định nhưng không thành, giống tôi muốn giúp người mà phải ra tòa".

Tuấn cho rằng mình là bị cáo duy nhất không được hưởng tiền mà phải chịu bồi thường nhiều nhất, gia đình và anh em của Tuấn đã cho vay khoảng 40 tỷ để khắc phục hậu quả.

"Rất đau lòng nhưng tôi ngu phải chịu, sai lầm phải chịu, đen phải chịu, thương em phải chịu còn em đúng nghĩa không phải xem lại, khái niệm nó dài dòng", bị cáo Tuấn nghẹn giọng.

Cũng trong phần bào chữa, ông Tuấn một lần nữa khẳng định không hướng dẫn Nguyễn Thị Thanh Hằng - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky, khai báo như Hoàng Văn Hưng cáo buộc vì ông "không có thẩm quyền, không xử lý vụ án, biết gì mà hướng dẫn".

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông từng nói với Hằng chỉ cần Hưng giúp được tại ngoại lâu, giải quyết hết việc công ty, gia đình trước khi bị bắt là tốt lắm rồi.

Trong việc đưa tiền và trao đổi chạy án, ông Tuấn nhiều lần khẳng định có lần bật loa ngoài, nói chuyện với bị cáo Hưng và cho bị cáo Hằng nghe.

Lần cuối cùng đưa tiền để chạy án cho Lê Hồng Sơn - cựu Tổng Giám đốc Công ty Bluesky, vào ngày 5/12/2022 nhưng 3 hôm sau, Sơn bị bắt.

Ông Tuấn bảo: "Khi đó tôi choáng. Mình là người giúp, là người trung gian chuyển tiền, làm em mình mất đống tiền".

Đến ngày 21/12/2022, ông Tuấn mới gặp được Hoàng Văn Hưng và lúc này, anh ta đã chuyển công tác nhưng vẫn nói phụ trách viết báo cáo vụ án và "bắt Sơn là bất khả kháng".

"Anh tả buổi họp 3 ngành cụ thể, Cơ quan điều tra thế nào, Viện Kiểm sát nói sao, Vụ trưởng chưa cầm tiền nhưng ủng hộ, nói chứng cứ yếu... Bên Cục lại nói phải bắt, lăn tăn tài liệu chứng cứ thì vào là khai hết. Hưng nói chỉ cần Sơn giữ vững bản lĩnh như ngoài này thì có thể cứu, hoặc đình chỉ hoặc thay đổi tội danh", bị cáo Tuấn nói.

Nói thêm về lần đưa hối lộ cuối cùng 450.000 USD, ông Tuấn cho hay đựng trong cặp da, chia làm 2 phần, một phần 350.000 USD cho Viện Kiểm sát và một cọc 100.000 USD cho lãnh đạo Vụ như bị cáo Hưng yêu cầu nhưng cựu điều tra viên bác bỏ nói trong cặp chỉ là 4 chai rượu.

"Trơ tráo quá, anh em mình được biếu hàng trăm, hàng nghìn chai rượu rồi, không ai đưa vào cặp số cả. Mình cũng đi biếu hàng trăm chai, trừ khi là rượu vang ở trong cặp của nó chứ chả ai cho rượu vào cặp cả", cựu Thiếu tướng bức xúc.

Trước đó, chiều 17/7, trong phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án "chuyến bay giải cứu", cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt hành vi phạm tội của ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cựu điều tra viên này phân tích, giai đoạn từ tháng 2 - 10/2022, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu Hằng chuyển tổng cộng 1,8 triệu USD để "chạy án". Cơ quan tố tụng nếu xác định ông Tuấn không chuyển số tiền đó cho ai, cần xử lý ông Tuấn về hành vi lừa đảo.

Giai đoạn tháng 10-12/2022, ông Tuấn yêu cầu chuyển thêm 800.000 USD như cáo trạng nêu và đến đây xảy ra 2 tình huống. Nếu ông Tuấn không chuyển cho ai khác, thì vẫn là tội lừa đảo, chỉ cộng thêm số tiền. Còn nếu có căn cứ ông Tuấn chuyển tiền đi, cần xử lý hành vi môi giới hối lộ.

"Như vậy, ông Tuấn có 2 tội không phải một tội. Cơ quan chức năng lại thay đổi tội danh của anh Tuấn từ "Lừa đảo" sang "Môi giới hối lộ". Hành vi rất rõ, bản thân ông Tuấn cũng nhận thì bỏ qua còn việc cho rằng bị cáo có nhận 800.000 USD không có căn cứ thì lại khởi tố", bị cáo Hưng nói.

Cựu điều tra viên cũng khẳng định việc tiếp xúc Nguyễn Thị Thanh Hằng trước khi người này bị khởi tố chỉ "vì công việc". Bị cáo Hưng nói: "Trong vụ án này, còn 3 người khác nữa bị cáo cũng động viên ra tự thú như chị Hằng. 3 người đang ở tòa có thể làm chứng".

Hưng phân tích thêm, bị cáo Tuấn khi đó là Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, còn anh ta chỉ là trưởng phòng. "Bị cáo có điều kiện, khả năng lừa được ông Tuấn không? Bị cáo có nói được những gì như cáo trạng nêu không? Nếu có sẽ giống học sinh giảng bài cho thầy giáo", bị cáo Hưng nói.

Bị cáo này cũng phủ nhận cáo buộc hướng dẫn Hằng khai báo vì "ngay khi tự thú, bị cáo Hằng đã khai báo và bảo anh Sơn không biết việc hối lộ. Khoảng 2 tuần sau, bị cáo mới gặp Hằng thì hướng dẫn lúc nào?".

Bị cáo Hoàng Văn Hưng còn nói, Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra buộc tội anh ta nhận tiền chạy án chỉ dựa trên lời khai một chiều của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và việc này không có nhân chứng, vật chứng nào khác.

Hoàng Văn Hưng gửi lời tới cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: "Bị cáo tin, anh Tuấn khi nghĩ thông suốt, nhận ra ai thực sự là bạn của anh Tuấn, khi đạo nghĩa và tình người vượt lên tất cả, anh sẽ suy nghĩ lại".

Anh Văn - Viên Minh