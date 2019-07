Cựu ngoại trưởng Boris Johnson trở thành tân thủ tướng Anh

Với số phiếu gấp đôi so với đối thủ Jeremy Hunt (92.153 phiếu bầu so với 46.656 phiếu), ông Johnson trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và người kế nhiệm của Thủ tướng Theresa May vào ngày 24/7 tới.

Trong buổi diễn văn ăn mừng chiến thắng, ông Johnson ca ngợi những đóng góp của người tiền nhiệm, khẳng định ông vinh dự vì được tiếp quản nội các mà bà May để lại.

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay cũng là ngày đương chức cuối cùng của bà May trên cương vị Thủ tướng. Vào ngày mai, bà sẽ đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II và rời khỏi số 10 phố Downing.

Thắng lợi của ông Johnson trên thực tế được dự báo từ trước, bởi sau khi bà May thông báo rời nhiệm sở, cựu Ngoại trưởng Anh luôn được đánh giá là cái tên sáng giá nhất trong cuộc đua cho chiếc ghế quyền lực nhất nước này.

Ông Boris Johnson, 55 tuổi từng giữ chức thị trưởng London, được bổ nhiệm vào vị trí Ngoại trưởng Anh vào tháng 7/2018.

Với những tuyên bố cứng rắn về Brexit, giới chuyên gia nhận định ông Johnson chắc chắn sẽ thực thi thỏa thuận này vào tháng 10/2019 bằng mọi giá.

Điều này khiến nhiều người lo ngại Anh có thể sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm khi tân thủ tướng Anh sẵn sàng chia tay EU mà không có thỏa thuận.

(Nguồn: Reuters)

Diệu Hoa