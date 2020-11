Cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô chỉ đạo cấp dưới làm bằng giả thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi Giả mạo trong công tác.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2, bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô, đang bỏ trốn) cùng đồng phạm đã tuyển sinh, cấp bằng cho hàng trăm trường hợp mà không cần phải học.

Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành Ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, từ tháng 4/2017, bị can Trần Khắc Hùng chỉ đạo Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và Trần Kim Oanh (cựu Phó hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện đào tạo liên tục) ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh gửi các cơ sở, cá nhân để hợp tác đào tạo.

Tại Viện Đào tạo liên tục, Trần Khắc Hùng giao Trần Kim Oanh chỉ đạo các nhân viên tiếp nhận hồ sơ học viên, không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo theo chương trình và tổ chức hướng dẫn học viên hợp thức các bài thi bằng hình thức phát đề thi và đáp án cho học viên chép lại. Cá biệt có trường hợp không phải hợp thức hóa bài thi.

Bị can Trần Khắc Hùng (trái, đã bỏ trốn) và Dương Văn Hòa.

Cuối năm 2018, khi thành lập Viện 4.0, Trần Khắc Hùng tiếp tục giao cho Lê Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng) chỉ đạo nhân viên nhận hồ sơ học viên rồi hướng dẫn hợp thức hóa bài thi. Tiếp đó, các bị can lập danh sách đề nghị in bằng, cấp phát bằng cho học viên.

Để có phôi in bằng giả, tháng 10/2018, sau khi Trường Đại học Đông Đô sử dụng gần hết số phôi bằng được Bộ GD-ĐT cấp theo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, Trần Kim Oanh chỉ đạo Trần Ngọc Quang (cựu Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) làm giả quyết định công nhận danh sách 486 thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Tiếng Anh (bản photo).

Trần Ngọc Quang sau đó soạn thảo công văn để Dương Văn Hòa ký gửi Bộ GD-ĐT mua thêm 835 phôi bằng để in bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy.

Tháng 4/2019, Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường Đại học Đông Đô giải trình về hoạt động đào tại văn bằng 2 Tiếng Anh. Để che giấu hành vi sai phạm, Dương Văn Hòa ký hợp thức các quyết định công nhận tốt nghiệp cho các cá nhân không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.

Cùng với đó, Trần Khắc Hùng và Trần Kim Oanh cũng chỉ đạo cấp dưới làm giả các quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng 2 năm 2015 kèm theo danh sách các học viên.

Căn cứ tài liệu thu giữ được, cơ quan điều tra xác định Trường Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân Ngôn ngữ Tiếng Anh cho 626 trường hợp nhưng công an chỉ xác định và làm việc được với 217 trường hợp (trong đó một người đã chết).

Kết quả xác định có 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện cấp bằng, 23 người còn lại có tham gia học tập tại cơ sở đào tạo nhưng do Trường Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2 nên số bằng cấp cho các cá nhân này không có giá trị.

Trong số 193 người được cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, 1 trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, 1 trường hợp thi công chức, 2 trường hợp khai vào hồ sơ cán bộ, 1 trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển thạc sỹ.

Cơ quan An ninh điều tra đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cán bộ vi phạm theo quy định đối với 58 trường hợp sử dụng bằng giả. Các trường hợp chưa sử dụng bằng, cơ quan chức năng đề nghị Bộ GD-ĐT có quyết định huỷ, thu hồi.

Ngoài làm rõ vai trò trách nhiệm và yêu cầu xử lý đối với các bị can, Cơ quan An ninh điều tra cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại học Đông Đô để xử lý.

Cụ thể, cơ quan An ninh điều tra xác định các cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ Giáo dục Đại học thực hiện thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh của Đại học Đông Đô, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy trong khi Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 là có dấu hiệu vi phạm quyết định của Bộ trưởng về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai.

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng những vi phạm này cần làm rõ trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định. Do đã hết thời hạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh đã tách nội dung này ra để xem xét, xử lý sau.