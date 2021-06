Cựu Hoa hậu Hàn từng bị tung clip nóng, 'rũ bùn' đứng dậy nhờ một người đặc biệt

Mỹ nhân Gia đình là số 1 phần 2 Oh Hyun Kyung hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái 18 tuổi. Bên cạnh đó, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian và sự nghiệp thành công vang dội.

Nhan sắc và vóc dáng đỉnh cao ở tuổi 51

Oh Hyun Kyung sinh năm 1970, có tên khai sinh là Oh Sang Ji. Cuộc đời cô rẽ sang hướng khác kể từ khi giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Chính trong cuộc thi này, Oh Hyun Kyung đã đánh bại một đối thủ rất mạnh là Go Hyun Jung – nữ minh tinh nổi tiếng khắp châu Á với siêu phẩm Nữ hoàng Seon Deok.

Oh Hyun Kyung từng là Hoa hậu Hàn Quốc.

Sau hơn 30 năm, Oh Hyun Kyung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong thái cuốn hút, trở thành một trong những mỹ nhân không tuổi của Kbiz. Trong các hình ảnh nữ diễn viên chụp cùng cô con gái 18 tuổi, nhiều khán giả nhận xét hai người họ trông giống như hai chị em.

Nữ diễn viên và con gái nhìn như hai chị em.

Gần đây, Oh Hyun Kyung trở lại với My Roomate is Gumiho, vào vai mẹ nữ chính Lee Dam (Hyeri). Thần thái sang chảnh và gu ăn mặc sang trọng của nữ diễn viên giúp cô không bị lép vế kể cả khi đứng cạnh đàn em Hyeri.

Thần thái sang chảnh của Oh Hyun Kyung ở tuổi 51.

Mất trắng sự nghiệp chỉ sau một đêm

Nhờ danh hiệu Hoa hậu, người đẹp sinh năm 1970 thuận lợi gia nhập làng giải trí. Oh Hyun Kyung được các nhà sản xuất săn đón, có năm cô tham gia tới 4 bộ phim. Trong thập niên 90, nữ diễn viên nhanh chóng leo lên hàng sao hạng A tại Kbiz.

"Sóng gió" bất ngờ ập đến với Oh Hyun Kyung vào năm 1998 khi một đoạn video nhạy cảm dài 28 phút bị phát tán trên mạng. Hình ảnh ngọc nữ của nữ diễn viên bỗng chốc sụp đổ trong mắt công chúng chỉ sau 1 đêm. Dù là người bị hại nhưng cô vẫn phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía công chúng. Thậm chí, vào năm 1999, trên mạng còn rộ lên tin đồn nữ diễn viên tìm cách tự tử.

Nữ diễn viên bị lộ clip nhạy cảm và bị tẩy chay dữ dội.

Bị tẩy chay dữ dội, Oh Hyun Kyung phải sang Mỹ ở ẩn suốt 3 năm. Hồi đầu những năm 2000, cô từng muốn quay lại làng giải trí nhưng đã nhanh chóng từ bỏ ý định do vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng. Sau đó, nữ diễn viên rời khỏi làng giải trí trong 10 năm.

Nữ diễn viên phải rút lui khỏi showbiz 10 năm mới dám nhận phim trở lại.

Cái kết bi đát của mối tình với đại gia

Trong những năm tháng đen tối của cuộc đời, Oh Hyun Kyung bất ngờ gặp được vị đại gia Hong Seung Pyo vào năm 2002. Ông là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính ở xứ sở cờ hoa trong vòng 18 năm trước khi trở về quê nhà.

Chân dung người đàn ông từng không quan tâm đến quá khứ của cựu hoa hậu.

Vị chủ tịch họ Hong yêu và sẵn sàng bỏ qua quá khứ của nữ diễn viên. Tưởng chừng cô đã có một cái kết viên mãn thì "sóng gió" lại ập đến. Khi đang chuẩn bị chờ đón buổi tiệc sinh nhật mừng 1 tuổi của con gái, chồng Oh Hyun Kyung bất ngờ bị bắt giam vì tội biển thủ 4 tỷ won (tương đương 77 tỷ đồng).

Từng bước tìm lại ánh hào quang

Tưởng chừng đã gục ngã, nhưng chính sự ủng hộ, động viên từ gia đình, người hâm mộ đã giúp người đẹp đứng dậy. Đặc biệt, cô con gái bảo bối chính là nguồn cổ vũ lớn nhất đối với Oh Hyun Kyung. Cô bé Hong Chae Ryung rất thích tìm những hình ảnh của mẹ mình trên mạng và hôn màn hình.

Cô dần dần có cách nhìn tích cực hơn với cuộc sống. Đối với những chuyện không vui trong quá khứ, nữ diễn viên chọn cách buông bỏ.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1970 đang tận hưởng một cuộc sống có thể được xem là viên mãn. Cô có sự nghiệp thành công và cô con gái ngoan ngoãn. Từ nhỏ, cô bé đã đến phim trường cùng với Oh Hyun Kyung nhiều lần và cảm nhận được sự vất vả, khó nhọc trong công việc của mẹ mình. Cô bé rất hiểu chuyện, đã sớm hiểu được lý do khiến mẹ mình thường xuyên phải đi sớm về trễ. Oh Hyun Kyung rất tự hào về Chae Ryung và luôn nghĩ về cô bé mỗi khi mỏi mệt.