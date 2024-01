Cứu hai cha con rơi xuống sông ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) lái vỏ lãi chở con gái trên sông Gò Da (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ). Khi đến ngã 3 sông Thị Vải – sông Gò Da (xã Thạnh An), sóng to đánh lật vỏ lãi khiến hai cha con ông Khánh rơi xuống sông.

Bé gái con anh Khánh được cán bộ biên phòng đưa lên một chiếc thuyền khác để vào bờ.

Lúc này, tổ công tác kiểm tra giám sát trên sông thuộc Biên Phòng cửa khẩu cảng TP.HCM gồm: ông Phan Văn Tâm, Trần Văn Tùng và Nguyễn Huy Mẽ phát hiện vụ việc liền lao đến cứu ông Khánh và con gái.

Anh Khánh cho biết, chiều nay anh với con gái trong lúc đi vỏ lãi ra bè cá thì không may gặp nạn và được biên phòng cứu kịp thời.

Trước đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, người dân và lực lượng chức năng cũng đã cứu sống 2 người dân bị lật thuyền trong đêm.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 26/9/2023, anh V.V.T. (49 tuổi, trú thôn Phố Cường) và N.V.Tr. (49 tuổi, trú thôn Phố Thịnh, xã Gia Phố) chèo thuyền men theo khu vực bầu làng gần cầu Chợ Vạn để bắt chim.

Thời điểm này, dòng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến thuyền bị lật chìm. Anh Tr. bám được vào nhánh cây, còn anh T. bị nước cuốn trôi về khu vực thôn 1, xã Hương Thủy, khoảng 100m.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở xã Hương Thủy đã chèo thuyền ra cứu được anh T. đưa vào bờ an toàn.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã dùng thuyền ra hiện trường cứu được anh Tr. đưa vào bờ an toàn.