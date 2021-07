Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội được ông chủ Nhật Cường biếu Tết 300 triệu đồng

(VTC News) -

Trong kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa ban hành, đơn vị này đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 1 điều 281 Bộ luật Hình sự 1999 và truy tố bị can Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Tứ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từ 30/3/2016 đến 30/6/2017.

Thời điểm làm việc với Cơ quan CSĐT, bị can Tứ khai nhận tại cuộc họp ngày 16/5/2016 (trước khi mở đấu thầu), ông Nguyễn Đức Chung gọi điện cho ông Tứ yêu cầu dừng đấu thầu để đưa công nghệ mới của Nga vào áp dụng cho gói thầu. Nhận được chỉ đạo từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Tứ giao cho cấp dưới dừng thầu.

Ông Nguyễn Văn Tứ khi còn đương chức. (Ảnh: X.H)

Theo quy định của Luật Đấu thầu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người có thẩm quyền đồng thời là chủ đầu tư theo quy định tại Điều 73, 74 luật Đấu thầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội không phải là người có thẩm quyền dừng thầu. Do đó, ông Tứ chỉ đạo cấp dưới dừng thầu không đúng quy định về trường hợp được phép dừng thầu quy định tại Điều 92 Luật Đấu thầu.

Nguyễn Văn Tứ khai, biết rõ Công ty Nhật Cường là đối tác tin cậy, có quan hệ mật thiết với UBND TP Hà Nội từ khi bị can còn làm Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm. Sau khi ra chỉ đạo dừng thầu, bị can Tứ nói với Chủ tịch FSI, đơn vị trúng gói thầu năm 2015 thông cảm cho Sở và thôi tham gia thầu vì "Chủ tịch UBND thành phố đã can thiệp rồi".

Dù biết kết quả thí điểm số hóa của Nhật Cường không đạt yêu cầu, nhưng bị can Tứ vẫn chỉ đạo cấp dưới, cập nhật công nghệ dùng trong quá trình thí điểm và cập nhật vào hệ thống dữ liệu chung của thành phố vào hồ sơ mời thầu, sửa đổi để tạo lợi thế cho liên doanh Nhật Cường – Đông Kinh trúng thầu.

Dịp Tết năm 2017, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đến phòng làm việc của bị can Tứ biếu 1 chai rượu ngoại và 300 triệu đồng. Bị can này nhận thức đây là số tiền hưởng lợi bất chính, Huy biếu vì liên quan việc bị can Tứ tham gia chỉ đạo gói thầu nên phối hợp với gia đình nộp lại số tiền này vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT.

Cũng trong dịp Tết năm 2017, bị can Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh đến phòng làm việc bị can Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) biếu 100 triệu đồng. Bị can Học và gia đình đã nộp lại số tiền này.

Đồng thời, bị can Phạm Thị Kim Tuyến (nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư) cũng được Lê Duy Tuấn biếu 30 triệu đồng vào dịp Tết 2018.

Cơ quan CSĐT xác định, liên danh Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh dù không đủ năng lực nhưng vẫn giành được gói thầu năm 2016, 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Trong đó, có sự tác động từ những chỉ đạo sai quy định của ông Nguyễn Đức Chung ở thời điểm đang giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.