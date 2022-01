Cựu đại úy công an ở Bình Định trần tình việc bị tước quân tịch

Ngày 30/1, ông Lê Thanh Trung - cựu đại úy, cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh – lên tiếng về những thông tin liên quan đến các sai phạm tại đơn vị này.

Theo ông Trung, trong số 9 cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật do liên quan đến các sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh, ông là người bị kỷ luật nặng nhất với hình thức tước quân tịch. Ông Trung cho rằng, tước quân tịch là hình thức kỷ luật quá nặng so với các sai phạm của ông trong quá trình làm việc tại Nhà tạm giữ.

Viện KSND huyện Vân Canh kiểm tra Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. (Ảnh: Viện KSND Vân Canh)

Ngoài ra, qua 18 năm làm việc trong ngành công an, ông Trung cho hay mình cũng đã có nhiều cống hiến, tham gia bắt được nhiều nghi phạm. Tuy nhiên, vấn đề này không được xem xét trong quá trình kỷ luật ông.

Nguyên nhân dẫn đến việc mình và 8 đồng nghiệp bị kỷ luật, ông Lê Thanh Trung cho biết vụ việc xuất phát từ cuộc gọi điện thoại trái quy định của một bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Cụ thể, khoảng 17h một ngày đầu tháng 9/2021, bị can Nguyễn Nhật Thu (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, bị can trong vụ trộm cắp tài sản) đã "mượn" điện thoại của một nữ cán bộ Nhà tạm giữ nói rằng gọi cho người thân chuyển tiền.

Tuy nhiên, bị can Thu không gọi cho người thân mà lại gọi cho Giám đốc Công an tỉnh Bình Định Võ Đức Nguyện để tố cáo về một số sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Lúc này, nữ cán bộ Nhà tạm giữ cho Thu mượn điện thoại bỏ đi sang phòng khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định.

Trụ sở Công an huyện Vân Canh, nơi có 9 cán bộ, chiến sĩ vừa bị kỷ luật. (Ảnh: Quang Huy)

"Bị can Nguyễn Nhật Thu đã tố cáo tôi bỏ đói những người bị tạm giam, tạm giữ; dẫn phạm nhân ra ngoài Nhà tạm giữ ăn nhậu; chiếm đoạt tiền của người thân những người đang bị tạm giam... Về những vấn đề này, tôi đã trình bày với cơ quan chức năng là mình bị vu oan, không có làm mấy chuyện đó. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn bị kỷ luật với hình thức nặng nhất là tước quân tịch. Trong khi đó, nữ cán bộ cho bị can Thu gọi điện thoại ra ngoài thì lại bị kỷ luật nhẹ hơn tôi", ông Lê Thanh Trung trần tình.

Như đã thông tin, chiều 25/1, Công an tỉnh Bình Định đã công bố các quyết định về việc kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh. Theo đó, Thượng tá Phạm Văn Triều, Trưởng Công an huyện Vân Canh bị kỷ luật với hình thức khiển trách; Thượng tá Cái Minh Long, Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; 7 cán bộ, chiến sĩ còn lại bị kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo đến giáng cấp bậc quân hàm, tước quân tịch. Trong đó, ông Lê Thanh Trung bị kỷ luật nặng nhất với hình thức tước quân tịch. Nguyên nhân do các cán bộ, chiến sĩ này đã có những sai phạm trong công tác giam giữ và thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ việc trên, nguồn tin của phóng viên cho biết, ngày 21/1, đại diện cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã đến Công an huyện Vân Canh làm việc với các bên liên quan để xử lý theo quy định.