Cựu đại uý công an Lê Chí Thành xin giảm nhẹ mức án để sớm về với gia đình

(VTC News) -

Ngày 13/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983, hộ khẩu xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) về tội "Chống người thi hành công vụ"

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận những hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến người thi hành công vụ, cản trở cảnh sát giao thông phương tiện về nơi tạm giữ phương tiện vi phạm là vi phạm pháp luật.

Bị cáo Lê Chí Thành.

“Cấp sơ thẩm tuyên bị cáo tội “chống người thi hành công vụ” là không oan sai, nhưng mức án 2 năm tù là quá nặng. Bị cáo rất ăn năn về hành vi của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án, để sớm về với gia đình, lo cho con”, bị cáo Thành nói.

Về việc quay video clip đưa lên mạng xã hội, bị cáo Thanh khai không vì mục đích gì, chỉ muốn mọi người biết luật giao thông và để người thực thi công vụ thực hiện đúng pháp luật.

Trước đó, Lê Chí Thành kháng cáo, cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình.

Như VTC News đưa tin, ngày 14/1/2022, TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) tuyên phạt Lê Chí Thành 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 20/3/2021, Lê Chí Thành lái xe ô tô chở Phạm Văn Thông và Hoàng (chưa rõ lai lịch) lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ TP Thủ Đức đến ngã tư khu Công nghệ cao. Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu khi lái xe ô tô vào làn đường dành cho xe 2, 3 bánh và ưu tiên xe buýt.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc yêu cầu Thành dừng xe. Thành không xuất trình được bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe, CMND.

Khi làm việc với tổ công tác Thành đã đưa ra những yêu cầu không hợp lý, tranh cãi kéo dài với lực lượng CSGT, ngồi trước đầu xe ô tô không cho Tổ công tác đưa xe vi phạm về nơi tạm giữ, nhằm cản trở Tổ công tác đang làm nhiệm vụ, dẫn đến sự việc kéo dài hơn 4 giờ.

Lê Chí Thành chống người thi hành công vụ còn livestream trên mạng xã hội.

Trong thời gian làm việc với Tổ công tác, Thành dùng điện thoại liên tục livestream, phản đối các yêu cầu của Tổ công tác và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin mà Thành đang phát trên mạng xã hội.

Cáo trạng xác định hành vi của Lê Chí Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công. VKS cũng nêu rằng, bị cáo Lê Chí Thành không có tình tiết tăng nặng.

Qua ghi nhận từ cơ quan chức năng, riêng trong năm 2021, Lê Chí Thành cùng đồng bọn đã tổ chức trên 20 lần cố tình tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí, chúng ngông cuồng đến trụ sở cơ quan công an để gây mất an ninh trật tự.

Lê Chí Thành nguyên là cán bộ công an. Năm 2003 - 2019, Thành công tác tại trại giam Thủ Đức (Z30D Bình Thuận); năm 2020, công tác tại trại giam Xuân Lộc. Đến tháng 7/2020, do có vi phạm, người này bị tước danh hiệu công an nhân dân lúc đang mang hàm đại uý.