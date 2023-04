Cựu Đại tá Phùng Anh Lê đề nghị triệu tập nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ

(VTC News) -

Sáng 20/4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ).

Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Đại tá Phùng Anh Lê có 5 luật sư tham gia bào chữa, tuy nhiên luật sư Nguyễn Huy Thiệp và một luật sư khác có đơn xin vắng mặt. Bị cáo Lê cho rằng việc vắng mặt của 2 luật sư này sẽ ảnh hưởng tới quá trình tranh luận tại phiên tòa, nếu không có mặt đầy đủ luật sư thì bị cáo mong được hoãn phiên tòa để đảm bảo đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho bị cáo.

Ngoài ra, ông Lê còn đề nghị triệu tập thêm bị án Vũ Công Ngọc, Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung, ông Phùng Văn Bảy và nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ Mai Trọng Thắng, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ Phạm Quý Hải, để đối chất trực tiếp, làm rõ những tình tiết trong vụ án.

“Ông Hải là người trực tiếp phụ trách điều tra, còn ông Thắng là Trưởng Công an quận ở thời điểm đầu năm 2021. Bị cáo mong được đối chất với họ", cựu Đại tá Phùng Anh Lê nói.

Bị cáo Phùng Anh Lê tại toà phúc thẩm.

Tại phiên tòa này, HĐXX triệu tập 3 bị cáo trong vụ án không có đơn kháng cáo tới phiên tòa phúc thẩm nhưng các bị cáo này đều có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai tại quá trình điều tra. Bị cáo Phùng Anh Lê đề nghị HĐXX triệu tập 3 bị cáo tới phiên tòa để được đối chất trực tiếp, làm rõ những tình tiết, nội dung trong vụ án một cách khách quan. Nếu họ không đến, ông Lê đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo lời của ông Lê, trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đề xuất triệu tập thêm một số nhân chứng chứng minh việc sắp xếp đồ trong phòng làm việc của bị cáo có đúng với lời khai của ông Bảy về việc để tiền trong phòng hay không nhưng không được triệu tập. Đến nay, bị cáo tiếp tục mong HĐXX triệu tập những người này.

Theo ý kiến của đại diện VKS tại phiên tòa, các bị án đều có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai trong quá trình điều tra nên không cần thiết phải triệu tập tới phiên tòa. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử vụ án theo đúng trình tự phúc thẩm.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết chấp nhận việc 3 bị án cùng các ông Mai Trọng Thắng, Phạm Quý Hải có đơn xin vắng mặt và giữ nguyên lời khai. Còn đối với việc trưng cầu giám định giọng nói, HĐXX thấy kết luận giám định đã không làm rõ được giọng nói của ai. Ngoài ra, ông Phùng Văn Bảy đã có lời khai liên quan bản ghi âm, quá trình xét xử, tòa sẽ công bố các nội dung liên quan. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định tiếp tục phiên xử.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 19/9/2016, anh Nguyễn Công Thành (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, tố cáo một nhóm người bắt giữ trái pháp luật rồi hành hung anh. Sau đó, Nguyễn Hữu Tài cùng một số đồng phạm ra đầu thú do liên quan đến sự việc trình báo của anh Thành. Quá trình điều tra, Công an quận Tây Hồ tạm giữ Tài 4 ngày.

Khi đó, người thân của Tài đã tìm gặp ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị cáo Phùng Anh Lê) để nhờ giúp đỡ. Ông Bảy đã đặt vấn đề và được Phùng Anh Lê (lúc đó là Trưởng Công an quận Tây Hồ) đồng ý cho Tài ra về với điều kiện, gia đình nghi phạm phải chịu chi 110 triệu đồng.

Tối 22/9/2016, ông Bảy mang tiền đến phòng làm việc của Phùng Anh Lê. Sau khi nhận tiền, ông Phùng Anh Lê chỉ đạo cấp dưới tha người trái pháp luật. Ngày 22/1/2021, Công an Hà Nội rà soát và lật lại hồ sơ vụ án.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo Phùng Anh Lê liên tục kêu oan, phủ nhận cáo buộc và lời khai của người liên quan.

Theo HĐXX cấp sơ thẩm, trong vụ án này, người phải chịu trách nhiệm chính là bị cáo Phùng Anh Lê. Bị cáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng vì động cơ, mục đích không trong sáng, vụ lợi đã tha trái pháp luật đối tượng Tài.

Các bị cáo khác làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Họ đã tiếp nhận chỉ đạo trái pháp luật của bị cáo Phùng Anh Lê, thực hiện các mệnh lệnh không đúng pháp luật.

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, cáo buộc không thuyết phục, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

