Cựu Cục trưởng Lãnh sự nhận 25 tỷ của doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời truy tố 54 bị can liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong số này, bị can Nguyễn Thị Hương Lan, Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, với vai trò là Cục trưởng Cục Lãnh sự, Nguyễn Thị Hương Lan đã lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Cục Lãnh sự tham mưu Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ giao cho Cục Lãnh sự là đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xét duyệt, cấp phép thực hiện chuyến bay cho doanh nghiệp.

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Hương Lan không tham mưu cho Chính phủ ban hành quy chế, tiêu chí, điều kiện doanh nghiệp tham gia chuyến bay, quản lý giá, không yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đúng chức năng “bảo hộ công dân của mình” về việc hướng dẫn công dân liên hệ với doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay; để tự người dân liên hệ với đại lý của doanh nghiệp dẫn đến chi phí tăng cao. Khi thẩm định hồ sơ, Nguyễn Thị Hương Lan không yêu cầu doanh nghiệp báo giá, không công bố công khai danh sách những doanh nghiệp được thực hiện chuyến bay combo để công dân lựa chọn.

Quá trình thực thi công vụ, Nguyễn Thị Hương Lan hướng dẫn doanh nghiệp thân cận mượn nhiều pháp nhân khác nhau để xin chuyến bay; chỉ đạo cấp dưới lựa chọn doanh nghiệp thân cận đưa vào kế hoạch bay.

Sau khi được Tổ công tác 5 Bộ đồng ý, Nguyễn Thị Hương Lan chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện, thực hiện theo đề xuất của những doanh nghiệp thân cận được thực hiện chuyến bay trước, theo đúng kế hoạch họ đã đề xuất.

Đối với các doanh nhiệp khác, bị can chỉ đạo cấp dưới sát ngày bay mới thông báo, thay đổi kế hoạch bay, số lượng công dân trên chuyển bay mà doanh nghiệp đã đề xuất, dẫn đến doanh nghiệp bị động, buộc tách chuyến, “chạy” xin thêm công dân để đủ số ghế trên chuyến bay...

Nguyễn Thị Hương Lan chỉ tiếp xúc với những doanh nghiệp lớn, thân cận hoặc những doanh nghiệp có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp, không tiếp xúc, gặp gỡ với doanh nghiệp nhỏ hoặc không thân quen.

Từ tháng 5/2020 đến 1/2022, biết được vai trò của Nguyễn Thị Hương Lan, 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đưa hối lộ hơn 30 lần với số tiền 20,2 tỷ đồng và 210.000 USD (tổng cộng hơn 25 tỷ đồng) cho cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự để được tổ chức chuyến bay combo.

"Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hương Lan không nhận thức được hành vi phạm tội, không ăn năn, hối cải; không hợp tác với cơ quan điều tra, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng trong giai đoạn truy tố, xét xử đối với Nguyễn Thị Hương Lan", kết luận điều tra nêu.

