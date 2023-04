Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà đòi chia 'hoa hồng' gói thầu thế nào?

(VTC News) -

Hôm nay (19/4), TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) kiêm cựu trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long cùng 27 đồng phạm trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Trong vụ án này, ông Phạm Hồng Hà bị truy tố về hai tội danh "Tham ô tài sản" và “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo được đưa tới phiên toà xét xử sáng 19/4.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2016, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh bàn giao một số tuyến đường thủy nội địa trên vịnh Hạ Long cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long quản lý. Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý vịnh Hạ Long làm chủ đầu tư và triển khai đấu thầu công khai các gói thầu về công tác quản lý, bảo trì, đầu tư, xây lắp, cung cấp, vận chuyển nước tuyến đường thủy nội địa trên vịnh Hạ Long.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2016 đầu năm 2017, qua nắm bắt thông tin, Phạm Văn Phả (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 gọi tắt là Công ty Đường sông 3) biết Ban Quản lý vịnh Hạ Long chuẩn bị tổ chức đấu thầu một số gói thầu quản lý bảo trì hoặc đầu tư xây lắp trên tuyến đường thủy nội địa do Ban Quản lý vịnh Hạ Long quản lý nên đã tìm gặp Bùi Sỹ Giáp là Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Thời điểm đó, Phả nhờ Giáp giới thiệu để gặp ông Phạm Hồng Hà (Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long) để xin thực hiện.

Khi gặp nhau, ông Hà đồng ý tạo điều kiện để cho Công ty Đường sông 3 trúng thầu với điều kiện phải trích lại % giá trị hợp đồng ký kết.

Để tính toán tỷ lệ % trích lại, Hà thống nhất với Phả giao cho cấp dưới hai đơn vị đi khảo sát thực tế trên tuyến, tính toán khối lượng công việc thực hiện để thống nhất giá trị khối lượng công việc thực tế không cần làm, có thể bớt xén được so với hợp đồng.

Hai bên sau khi đi khảo sát, Hà thống nhất với Phả, đối với các gói thầu quản lý, bảo trì bớt xén được khối lượng công việc phía Công ty Đường sông 3 phải trích lại 5% giá trị hợp đồng cho Hà, 3 - 5% giá trị hợp đồng cho Giáp. Các gói thầu đầu tư, xây lắp không bớt xén được khối lượng công việc, trích lại 3% giá trị hợp đồng cho Hà, 2% giá trị hợp đồng cho Giáp.

Sau khi thỏa thuận, Hà chỉ đạo Giáp làm đầu mối, trực tiếp phối hợp với phía Công ty Đường sông 3 hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo cho Công ty Đường sông 3 trúng thầu. Giáp chủ trì, chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thái Dương, nhân viên Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý vịnh Hạ Long trực tiếp làm hồ sơ theo yêu cầu trên của Hà.

Thỏa thuận, thống nhất với Phạm Hồng Hà xong, Phả quán triệt, thông báo về nội dung thỏa thuận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đường sông 3 gồm: Đỗ Công Hào (Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sông số 3), Phạm Văn Chinh (Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sông số 3), Ngô Thị Thu Lư (Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sông số 3), Đoàn Duy Khánh (Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ cơ khí công trình Công ty CP Quản lý đường sông số 3) cùng thực hiện.

Về % giá trị hợp đồng trích lại cho phía Ban Quản lý vịnh Hạ Long, ngoài Hà, Giáp còn có Phạm Thái Dương tham gia thực hiện giúp Công ty đường sông 3, Dương chủ động nói với Hào về việc trích % cho Dương, Hào báo cáo lại Phả và được Phả thống nhất trích lại 1% giá trị các hợp đồng ký kết cho Dương.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Đường sông 3 đã ký kết 18 hợp đồng với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, với tổng trị giá là gần 70 tỷ đồng, gồm 6 hợp đồng về công tác quản lý, bảo trì; 8 hợp đồng về công tác đầu tư, xây lắp và 4 hợp đồng về hoạt động cung cấp, vận chuyển nước.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, tại TP Hạ Long, Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Phạm Văn Chinh, Ngô Thị Thu Lư đã cùng các bị can Phạm Hồng Hà (nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long), Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương (Ban Quản lý vịnh Hạ Long) lập khống hồ sơ, bớt xén khối lượng công việc để tham ô số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của Ban quản lý Vịnh Hạ Long.

Ngoài ra các bị can Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Ngô Thị Thu Lư đã đưa hối lộ cho các bị can Phạm Hồng Hà, Bùi Sỹ Giáp và Phạm Thái Dương tổng số tiền là 517 triệu đồng, trong đó Phạm Hồng Hà và Bùi Sỹ Giáp được nhận 430 triệu đồng (Hà được nhận 260 triệu đồng, Giáp nhận 170 triệu đồng, Hà yêu cầu Phả phải chi % cho cả Hà và Giáp), Phạm Thái Dương nhận 87 triệu đồng (do Dương chủ động thông qua Đỗ Công Hào yêu cầu phía Công ty đường sông 3 chỉ trả cho Dương).

Về tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra, ngoài bị can Phạm Hồng Hà, 27 bị can còn lại bị truy tố đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Trong quá trình công tác, cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước và các cấp tặng thưởng Huân chương và nhiều bằng khen.

Nguyễn Huệ