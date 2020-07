Cựu Chánh văn phòng tòa án huyện ở Hòa Bình lĩnh 30 tháng tù treo

Sáng 29/7, TAND TP Hòa Bình mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1973) – cựu Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) về tội "Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Tại tòa, bị cáo Huy cho rằng, năm 1992, bị cáo được anh họ Lương Xuân Học, Đào Văn Tụ rủ đi trộm dầu thuỷ lực của Nhà máy Thủy điện Hoà Bình. Ban đầu, Huy nghĩ đây là dầu được thải ra máy xúc, máy ủi trên sông Đà nên đồng ý.

Khi bản thân bị khởi tố và truy nã, Huy không hề hay biết bởi Huy từng công tác, học tập tại địa phương rồi qua quá trình xác minh nhân thân, lý lịch Đảng... nhưng không ai thông báo cho Huy việc bị truy nã.

Nguyễn Quang Huy tại phiên xét xử sáng nay. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Đến năm 2019, Huy mới được người thân thông báo việc bị truy nã. Huy đến cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình để hỏi rõ sự việc thì mới biết bản thân bị truy nã suốt 26 năm.

"Tôi có báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Tòa án huyện", bị cáo Huy khai.

Tại tòa, bị cáo Huy cũng khẳng định không hề nhận được thông tin từ gia đình khi cơ quan công an đến làm việc với gia đình vào năm 1992.

Kết thúc việc xét hỏi, đại diện VKS nêu quan điểm, bị cáo Huy xâm phạm tới công trình trọng điểm quốc gia nhưng thời điểm phạm tội còn trẻ, nhận thức hạn chế và bị người khác rủ rê nên đề nghị tòa án phạt từ 30 – 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau khi nghị án, chủ tọa đồng tình việc bị cáo Huy không biết bản thân bị khởi tố. Cơ quan chức năng cũng xác minh tại chính quyền địa phương nơi Huy cư trú, làm việc, thậm chí về quê bị cáo ở Nam Định tìm hiểu nhưng không ai biết Huy đang chịu lệnh truy nã.

Trước những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 30 tháng tù treo về tội “Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Huy cùng với các đồng phạm Trương Phú Quyền (SN 1965, nhân viên bảo vệ tại cửa nhận nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình), Đào Văn Tụ (SN 19958), Lương Xuân Học (1955) 3 lần lấy trộm dầu thủy lực với tổng cộng 360 lít, gây thiệt hại cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình số tiền hơn 2,2 triệu đồng.

Dầu thủy lực trên là loại dầu đặc chủng trong việc nâng hạ cánh phải của Tổ máy số 3 và số 4 của Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Việc lấy cắp dầu của nhóm Huy ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của nhà máy này.

Ngày 12/10/1993, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử vụ án "Phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia" và tuyên án Trương Phú Quyền 4 năm tù giam, Đào Văn Tụ và Lương Xuân Học mỗi người 3 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Trong quá trình điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương và công an phát lệnh truy nã với bị can này. Tuy nhiên, do không có sự rà soát, tổ chức truy bắt Huy nên người này vẫn đi học tại chức Luật tại địa phương, thi tuyển công chức và công tác trong ngành tòa án.

Sự việc chỉ được phát hiện khi cơ quan chức năng xác minh lý lịch người thân của Huy và phát hiện người này trốn truy nã.

Đến ngày 28/11/2019, Nguyễn Quang Huy bị bắt theo Quyết định truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Quang Huy để xử lý theo quy định của pháp luật.