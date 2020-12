Cựu cán bộ công an nhận 12 năm tù tội lừa đảo: Cần điều tra rõ các nghi can khác

Dùng giấy tờ giả để lửa đảo

Ngày 7/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1990, nguyên cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tuyên phạt 12 năm từ về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Nghĩa là cán bộ Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi đó, Nghĩa chưa được cấp Giấy chứng minh Công an nhân dân (CMCAND).

Nguyễn Đức Nghĩa tại tòa.

Do cần tiền chi tiêu, Nghĩa hỏi vay tiền Phương. Phương nói có người bạn tên Hằng sẽ cho Nghĩa vay tiền nhưng phải đặt Chứng minh CAND. Nghĩa nói chưa được cấp nên Phương nói có thể giúp Nghĩa làm được thẻ ngành giả với giá 2 triệu đồng.

Nghĩa đồng ý rồi đưa ảnh thẻ cùng các thông tin cá nhân và 2 triệu đồng cho Phương. Khi có được thẻ ngành giả, Nghĩa mang cầm cố với người tên Hằng để vay 40 triệu đồng.

Đầu năm 2016, Nghĩa đưa 40 triệu đồng và tiền lãi cho Phương để Phương trả Hằng, chấm đứt quan hệ vay nợ trên. Dù vậy, Phương vẫn giữ thẻ ngành giả của Nghĩa, Nghĩa cũng không đòi lại.

Ngày 12/8/2016, Nghĩa nhận được điện thoại của Phương nhờ đứng tên thuê hộ 1 chiếc ô tô tự lái của Công ty Ngô Minh để mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Do có mối quan hệ thân thiết với Phương và tin tưởng Phương nên Nghĩa đồng ý.

Chiều cùng ngày, Nghĩa và Phương tới Công ty Ngô Minh thuê ô tô Toyota Camry trong 5 ngày với giá 1,5 triệu đồng/ngày. Để Công ty Ngô Minh tin tưởng giao xe, Phương đưa cho nhân viên Công ty 1 Chứng minh CAND giả mang tên Nguyễn Đức Nghĩa, đơn vị Công an quận Hoàn Kiếm.

Quá trình thuê xe, Phương giới thiệu Nghĩa là cán bộ trong ngành công an. Do đã có sự bàn bạc thống nhất, bàn bạc thuê xe để đi cầm cố nên dù biết đó là thẻ giả nhưng Nghĩa vấn nói với nhân viên Công ty Ngô Minh mình là cán bộ công an để họ tin tưởng cho thuê xe. Nghĩa còn trực tiếp ký hợp đồng thuê xe với Công ty Ngô Minh.

Sau khi nhận được xe, Nghĩa đã giao cho Phương để người phụ nữ này đi cầm cố lấy tiền chi tiêu vào mục đích cá nhân. Khi hết thời hạn thuê xe ô tô, Phương và Nghĩa thỏa thuận với Công ty Ngô Minh trả tiền thuê và xin gia hạn thuê để che giấu việc đã cầm cố xe ô tô.

Đến ngày 18/10/2016, Phương và Nghĩa không nộp tiền nữa. Do đó, Công ty Ngô Minh làm đơn trình báo Công an phường Yên Hòa, tố giác Nguyễn Đức Nghĩa chiếm đoạt ô tô của họ qua việc ký hợp đồng thuê xe tự lái. Với hành vi trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nghĩa 12 năm tù.

Các giấy tờ liên quan tới vụ án.

Điều tra làm rõ các nghi can

Hiện nay, nhân vật tên là Phương trong vụ án, CQĐT không làm rõ được người tên Phương là ai. Khi lừa thuê xe của Công ty Ngô Minh, Nghĩa và các nghi phạm khác lại làm giả giấy tờ để cầm cố cho anh Nguyễn Tuấn Anh chiếm đoạt số tiền lớn.

Trong văn bản gửi Cơ quan tố tụng Hà Nội, ngày 8/12/2020 về vụ án của Nguyễn Đức Nghĩa, luật sư Trần Đình Triển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Nghĩa dùng thẻ đảng viên, làm giả các giấy tờ đăng ký xe ô tô, cấu kết với Lê Thị Bình, Trịnh Thị Đang, Đặng Thị Huyền (đều trú tại Hà Nội) thuê xe ô tô đã thế chấp cho ngân hàng, làm các giấy tờ giả để cầm cố và vay tiền của anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại Hà Nội). Sau khi vay được tiền, Nghĩa và các nghi can lẩn trốn, khước từ việc trả nợ cho anh Tuấn Anh.

Theo luật sư Triển, ngày 8/3/2020, phát hiện Huyền lẩn trốn tại Cầu Giấy, Nguyễn Tuấn Anh đã bắt giữ Huyền (khoảng 23 tiếng) để yêu cầu trả nợ cũ, do vậy Huyền gán nợ cho Nguyễn Tuấn Anh 1 chiếc ô tô hiệu Mazda Huyền đang sử dụng.

Sau đó Huyền tố cáo ngược, Công an Hà Nội khởi tố và bắt Nguyễn Tuấn Anh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Trong văn bản gửi Cơ quan tố tụng Hà Nội, luật sư Triển cho biết hiện đang giữ nhiều tài liệu là các giấy tờ giả do nhóm nghi can nói trên dùng để cầm cố vay tiền của Nguyễn Tuấn Anh. Ông Triển cũng trực tiếp trao đổi với điều tra viên ở PC02 Công an Hà Nội nhưng đến nay chưa nhận được thông tin gì.

Luật sư Triển cho rằng có rất nhiều giấy tờ xe giả mạo được Nghĩa và nhóm nghi can này cầm cố cho Nguyễn Tuấn Anh và cầm cố nhiều lần, thể hiện hành vi phạm tội liên tục, có tổ chức của Nghĩa và các nghi can.

Tuy nhiên, hiện nay, CQĐT Hà Nội mới chỉ điều tra và truy tố mình Nguyễn Đức Nghĩa. Vì vậy, luật sư Triển cho rằng CQĐT cần làm rõ vai trò của các nghi can khác trong vụ án này.