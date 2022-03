Cựu Bí thư Bình Dương cố ý làm sai lệch phương án sử dụng đất vì động cơ cá nhân

(VTC News) -

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) cùng 27 bị can khác trong vụ án "Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Theo điều tra, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án. Năm 2010, Tổng Công ty liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất trên cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Trong vụ án này, bị can Trần Văn Nam được xác định là người có quyền hạn cao nhất quyết định chấp thuận đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thu tiền thuế trước bạ và tiền sử dụng đất của Tổng Công ty 3/2 nên phải chịu trách nhiệm chính đối với hậu quả này.

Mặc dù nhận thức được nội dung đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Dương áp giá đất quy định năm 2006 để tính thu tiền thuế trước bạ, tiền sử dụng đất giao cho Tổng Công ty 3/2 năm 2012 là trái với quy định của pháp luật, tuy nhiên, là người có chức vụ cao nhất giải quyết việc này, bị can Trần Văn Nam vẫn quyết định cho thực hiện.

"Hành vi nêu trên của bị can Trần Văn Nam đã trực tiếp gây thất thoát ngân sách Nhà nước 761.078.561.949 đồng, phạm vào tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'", kết luận điều tra nêu.

Trong việc xử lý khu đất 43 ha, cơ quan điều tra xác định, trong bối cảnh xử lý “sự việc đã rồi” đối với việc làm vi phạm của Tổng Công ty 3/2, với thẩm quyền quy định, bị can Trần Văn Nam hoàn toàn có thể ra quyết định buộc Tổng Công ty 3/2 khắc phục hậu quả bằng việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do động cơ cá nhân, bị can Trần Văn Nam đã quyết định, cố ý cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tiếp theo, không yêu cầu đưa khu đất 43 ha về Công ty Impco theo đúng phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Để hợp thức, che giấu sai phạm, Trần Văn Nam đã tiếp tục chỉ đạo bị can Phạm Văn Cành, Nguyễn Văn Đông và bị can Ngô Dũng Phương “hợp thức hóa” Công văn số 974 CV/TU đề ngày 19/5/2017 (thực tế được lập vào tháng 10/2018) đính chính văn bản số 477-CV/TU đề ngày 29/8/2016 (thực tế được lập vào tháng 3/2019) điều chỉnh công văn số 407-CV/TU ngày 29/7/2016, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu (Tỉnh ủy Bình Dương) tại công văn 407-CV/TU ngày 29/7/2016.

Hành vi này của bị can Trần Văn Nam đã liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước 201.733.836.404 đồng.

"Là người có chức vụ cao nhất trong số các bị can phạm tội này và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để phạm tội nên hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Nam là đặc biệt nghiêm trọng; việc cho áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định dẫn đến giá vốn của các khu đất giao cho Tổng Công ty 3/2 có giá trị thấp, là một trong những nguyên nhân nảy sinh tội phạm", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định.