'Cuồng phong' Vamco áp sát đất liền: Quyết liệt sơ tán dân trước 21h đêm nay

Video: Quân dân đảo Cồn Cỏ khẩn cấp vào hầm tránh 'cuồng phong' Vamco

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thành lập 2 đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và và ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đến các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 13 (Vamco).

Tối 14/11, tại khu neo đậu tàu thuyền cửa Gianh có gần 500 tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão. Công tác di dân tại các điểm nguy hiểm đã được địa phương chủ động thực hiện trước đó.

Kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cương yêu cầu quyết liệt sơ tán dân vùng nguy hiểm và hoàn thành trước 21h đêm 14/11.

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đến kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở cửa Gianh. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo các địa phương ở tỉnh Quảng Bình tuyệt đối không để người dân ở trên tàu trong khu neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà dân không đảm bảo an toàn; rà soát, kiểm tra, quyết liệt sơ tán dân vùng nguy hiểm và hoàn thành trước 21h đêm 14/11.

Tại Quảng Trị, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PNTT Nguyễn Hoàng Hiệp dân đầu cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác sơ tán dân tại 02 điểm sơ tán là Trường tiểu học thôn Bích Giang (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ) và trường mầm non thôn Xuân Lộc (xã Gio Việt, huyện Gio Linh).

Tại đây Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp động viên thăm hỏi bà con yên tâm tránh bão, đề nghị tiếp tục đề cao cảnh giác chủ động phòng tránh, đồng thời đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc triển khai ứng phó với bão.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi và động viên người dân tại các điểm sơ tán tránh bão số 13 tại tỉnh Quảng Trị.

Trả lời PV VTC News, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương trong tỉnh cơ bản triển khai xong các biện pháp, phương án phòng chống bão số 13. Tại huyện đảo Cồn Cỏ, ngoài việc đưa tàu thuyền và tài sản đến nơi an toàn thì toàn bộ quân dân trên đảo (trừ lực lượng túc trực làm nhiệm vụ) được di chuyển khẩn cấp đến các hầm và lô cốt quân sự để tránh bão.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng Quảng Trị, tổng số tàu thuyền trên địa phương này là 2.312 chiếc với 7.163 thuyền viên (trong đó có 145 tàu>90CV đánh bắt xa bờ) đều nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão số 13; có thông tin liên lạc thường xuyên.

Đến 16h00' ngày 14/11 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai sơ tán dân tránh bão là 9.585 hộ dân với 27.754 người, trong đó có 265 hộ dân với 1.149 người (ở huyện Hướng Hóa) sơ tán đến các địa điểm tập trung để phòng tránh sạt lở đất và cả phòng tránh bão.

Lực lượng quân đội hành quân mang lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết vào hầm tránh bão.

Ngoài ra, các đơn vị và người dân triển khai chằng chống và gia cố trên 3.000 nhà dân (trong đó ở khu vực miền núi thuộc huyện Đakrông là 1.246 nhà, ở Hướng Hóa là 210 nhà).

Theo dự báo, từ tối 14/11 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; các huyện Đakrông, Hướng Hóa và phía Tây Cam Lộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. TP Đông Hà, Thị xã Quảng Trị và các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, phía Đông Cam Lộ có gió cấp 7-8, riêng các xã sát biển cấp 8-9, giật cấp 12.Trên biển (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 8-9, từ tối 14/11 mạnh dần lên 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 5.0-8.0 mét; biển động dữ dội. Vùng ven biển khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0 mét.