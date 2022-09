Cuồng iPhone, người Việt vung hàng tỷ USD để được sở hữu

Các sản phẩm iPhone luôn được người tiêu dùng trong nước đón nhận khi sẵn sàng chi tới 50 triệu đồng để có được một chiếc smartphone.

Cơn sốt

Để sở hữu iPhone 14 chính hãng, người Việt phải chi từ 25 đến 50 triệu đồng, tùy từng loại sản phẩm. Phiên bản dung lượng 1TB của iPhone 14 Pro Max là một trong những mẫu điện thoại đắt tiền nhất. Tại Việt Nam, Apple chỉ đưa ra giá trần, các đại lý có quyền tự điều chỉnh biên độ.

Ngay sau khi ra mắt, Thế Giới Di Động công bố, iPhone 14 giá 24,99 triệu đồng bản 128 GB, iPhone 14 Plus có giá từ 27,99 triệu đồng, iPhone 14 Pro giá từ 30,99 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm từ 33,99 triệu đồng, riêng phiên bản dung lượng bộ nhớ 1TB được báo giá 49,9 triệu đồng.

Trong khi đó, CellphoneS dự kiến mức giá khởi điểm ở mốc 24 triệu đồng và 27 triệu đồng cho mẫu iPhone 14 Plus. iPhone 14 Pro/Pro Max có mức giá tương đương Thế giới di động hay FPT Shop.

Một số đại lý ủy quyền khác công bố mức giá dự kiến rẻ hơn 1-2 triệu đồng tùy phiên bản cho các dòng iPhone mới ra mắt. Nhà bán lẻ trong nước bắt đầu nhận đặt cọc.

Bảng giá dự kiến iPhone 14.

So với 2021, iPhone 14 dự kiến sẽ được bán ra ở Việt Nam sớm hơn khoảng một tháng, mẫu iPhone 14 Plus giao hàng sau. Dự kiến, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max sẽ có hàng từ giữa tháng 10, iPhone 14 Plus từ giữa tháng 11.

Với mức giá cao như vậy nhưng lượng đặt hàng không hề giảm. Theo Thế Giới Di Động, số người đăng ký mua iPhone 14 đã chạm mốc hơn 5.000 người chỉ sau 2 giờ và nhanh chóng vượt qua con số 10.000.

Tương tự, FPT Shop nhận định, iPhone mới sẽ tiếp tục tạo sức hút lớn tại thị trường Việt Nam sau khi đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong ba năm liên tiếp. Doanh số bán iPhone mới năm nay được kỳ vọng sẽ tăng từ 50-100%.

Sự tăng trưởng của iPhone cho thấy Việt Nam ngày càng trở thành thị trường quan trọng với Apple. Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021 của Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch nhập iPhone đạt mức 1,234 tỷ USD, tăng đến gần 160% so với năm 2020.

Theo thống kê của Counterpoint Research, thị trường di động tại Việt Nam năm 2021 tăng 7% so với năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Hầu hết các hãng lớn đều tăng trưởng, trong đó Apple tăng mạnh nhất tỷ lệ 119%, gấp 2,2 lần năm 2020.

Cạnh tranh

Tarun Pathak, giám đốc của Counterpoint nhận định, Việt Nam là một trong những thị trường điện tử tiêu dùng năng động nhất Đông Nam Á, một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất châu Á.

Không thể bỏ qua mảng phân phối iPhone và các sản phẩm của Apple, các hệ thống phân phối ngày càng quan tâm hơn tới khách hàng khi liên tục khai trương các cửa hàng cao cấp bán sản phẩm Apple. Hệ thống cửa hàng chuyên biệt có ưu thế về độ nhận diện thương hiệu, ngoài ra còn được Apple ưu tiên trong nhiều chính sách hỗ trợ về nguồn hãng cũng như kinh doanh.

Hàng loạt cửa hàng bán iPhone chuyên biệt được mở ra (Ảnh:D.Anh)

Hiện, Thế Giới Di Động có chuỗi cửa hàng TopZone theo mô hình ARP (Apple Premium Reseller) và cửa hàng mô hình AAR (Apple Authorised Reseller). TopZone đã có đến hơn 60 cửa hàng trên toàn quốc.

FPT Retail có hệ thống chuỗi F.Studio, cấp độ cửa hàng APR và AAR. Ngoài ra, một số đơn vị phân phối khác cũng có điểm bán iPhone như ShopDunk, cấp độ cửa hàng AAR, CellPhoneS cấp độ cửa hàng AAR.

Petrosetco ký tiếp hợp đồng phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng Apple của Mỹ tại thị trường Việt Nam từ năm 2021 đến năm 2022.

Ngoài ra, doanh số iPhone được thúc đẩy một phần nhờ các kênh bán hàng trực tuyến và "cửa hàng mini", điển hình như Lazada Apple Flagship Stores.

Chính sự đầu tư này đã mang về cho các đơn vị bán lẻ lợi nhuận khủng. Chỉ tính riêng tại TopZone, doanh thu hiện tại của mỗi cửa hàng giữ ở mức 6-8 tỷ đồng/tháng, có cửa hàng duy trì doanh thu 10 tỷ đồng/tháng. Petrosetco ghi nhận doanh thu tăng mạnh là nhờ phân phối sản phẩm Apple đạt kết quả cao từ quý III/2021.

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Công ty cổ phần Thế Giới Di Động, đơn vị này mong muốn Apple sẽ nâng hạng cho thị trường Việt Nam từ cấp 3 hiện tại lên cấp 1. Nếu mong muốn này thành sự thật, khách hàng Việt sẽ được đối xử như khách hàng Mỹ, dân Mỹ mua iPhone ngày nào thì dân Việt cũng được mua iPhone ngày đó và không phải chờ đợi như bây giờ.