Cưỡng chế nhiều xe không chịu quay đầu ở chốt kiểm soát vào Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 24/7, tại phiên họp giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Công tác phòng chống COVID-19 của TP với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Trần Ngọc Dương cho biết, lực lượng chức năng cưỡng chế nhiều trường hợp không chịu quay đầu xe ở chốt kiểm soát.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, thực hiện việc giãn cách xã hội, từ sáng sớm, công an thành phố đã khẩn trương thành lập các tổ cơ động để tăng cường xử lý vi phạm; phạt 71 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 60 triệu đồng 4 cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa. Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ Thủ đô, Công an thành phố cơ bản đã chặn toàn bộ xe vào Thủ đô.

“Người dân có bất ngờ nhưng đa số đã ủng hộ, kể cả phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội. Đã có một số trường hợp chống đối, không chịu quay đầu và công an thành phố huy động lực lượng cảnh sát 113 cưỡng chế bắt xe quay đầu", Đại tá Trần Ngọc Dương thông tin.

Hàng trăm xe ô tô phải quay đầu tại chốt cầu Phù Đổng, không được vào Hà Nội do không phải là xe ưu tiên/

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết thêm, bên cạnh đó, thời gian qua, công an thành phố chỉ đạo công an phường, xã thống kê chính xác được 8.299 người về Hà Nội, trong đó có 7.568 người ở 19 tỉnh đang phải giãn cách xã hội. Đây là số liệu quan trọng để giám sát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan.

Phó Giám đốc công an thành phố đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không đổ về Hà Nội trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND Thành phố nhằm đảm bảo giãn cách được thực hiện nghiêm túc.