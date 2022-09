Cuốn sách đoán chính xác năm mất của Nữ hoàng Elizabeth II bán đắt như tôm tươi

(VTC News) -

Trong cuốn sách Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future (Nostradamus: Những lời tiên tri hoàn chỉnh cho tương lai) xuất bản năm 2005, Mario Reading, chuyên gia nghiên cứu về Nostradumus, diễn giải một dự đoán của nhà tiên tri huyền thoại này: "Nữ hoàng Elizabeth II sẽ qua đời vào khoảng năm 2022, ở tuổi 96".

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời ngày 8/9/2022, thọ 96 tuổi.

Theo The Times, sau khi Nữ hoàng qua đời, doanh số bán cuốn sách trên bùng nổ Kể từ hôm 17/9, hơn 8.000 bản đã được bán, tăng hàng nghìn lần so với con số 5 bản được bán vào tuần trước khi Nữ hoàng băng hà.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8/9, hưởng thọ 96 tuổi. Ngay sau đó, con trai cả của bà là Thái tử Charles, lập tức lên ngôi, lấy vương hiệu là Charles III. Con trai đầu lòng của nhà vua, Hoàng tử William, trở thành Thân vương xứ Wales và đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng.

Cuốn sách của Mario Reading bán chạy như tôm tươi sau khi Nữ hoàng Anh mất.

Những lời tiên tri được diễn giải trong cuốn sách nói trên cũng ám chỉ việc Vua Charles III sẽ thoái vị và ngôi vua sau đó sẽ thuộc về Hoàng tử Harry, người đã từ bỏ các nhiệm vụ Hoàng gia, hiện đứng thứ năm trong danh sách kế vị. Theo cách hiểu của Reading, Nostradamus viết về tương lai của ngai vàng nước Anh như sau: "Một người không bao giờ được mong đợi trở thành vua sẽ thay thế".

Nhà tiên tri Nostradamus.

Nostradamus là nhà tiên tri nổi tiếng của Pháp thế kỷ 16. Ông xuất bản cuốn Les Propheties (Những lời tiên tri) vào năm 1555. Cuốn sách có nội dung kỳ bí khó hiểu, gồm những bài thơ theo dạng quatrains (thơ bốn dòng). Rất nhiều chuyên gia đã diễn giải những nội dung trong sách này và cho rằng nó dự báo chính xác rất nhiều sự kiện lớn, trong đó có những tai họa thảm khốc như chiến tranh thế giới, vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi của Mỹ ngày 11/9/2001.