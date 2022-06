Cuối tuần sau, nắng nóng quay trở lại miền Bắc

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ đêm 12/6 đến 15/6, Bắc Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng, cục bộ mưa to; vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 18-19/6, mưa có xu hướng giảm tại Bắc Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện ở vùng đồng bằng và trung du.

Cuối tuần sau, nắng nóng xuất hiện trở lại ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Tổng lượng mưa 10 ngày tới được dự báo trong khoảng từ 100-180mm tại Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ trong khoảng từ 200-300mm. Tổng lượng mưa cả thời kỳ tại Tây Bắc Bộ cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm (TBNN), các khu vực khác thấp hơn từ 5-25% so với TBNN.

Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, tuy nhiên cường độ không quá gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác vào chiều tối.

Thời kỳ từ 11/6 đến 10/7, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nhiều hơn so với tháng 5/2022. Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN, các khu vực khác cao hơn khoảng 0,5 độ C.

Năm 2022, nắng nóng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng được dự báo không gay gắt cũng như không kéo dài.

Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm vào ngày 3/6, tuy nhiên cường độ không gay gắt và cũng chỉ kéo dài 3-4 ngày. Sau đó, nắng nóng dịu dần, mưa dông bao trùm miền Bắc suốt gần 1 tuần qua.

Ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng thường bắt đầu vào khoảng giữa tháng 4 nhưng trong năm 2022, khu vực này đón đợt nóng đầu tiên vào cuối tháng 4 và chưa có ngày nào nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C.