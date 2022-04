Cuối tuần Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C

(VTC News) -

Miền Bắc đang trải qua đợt rét như mùa đông hiếm gặp, nhiệt độ có nơi xuống 13 độ C. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đến hết 20/4, miền Bắc kết thúc đợt không khí lạnh. Từ cuối tuần này, thời tiết sẽ chuyển biến rất nhanh chóng khi nắng nóng xuất hiện.

Từ 22/4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ tăng dần từ 27 - 30 độ C và còn tăng mạnh những ngày sau đó.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Nắng nóng sẽ bắt đầu ở vùng núi Bắc Trung Bộ từ 24/4, sau đó mở rộng ra khu vực ven biển và cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Đỉnh điểm sẽ là ngày 25 - 27/4 với mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc phổ biến 33 - 35 độ C (Hòa Bình có thể trên 36 độ C), Bắc Trung Bộ 34 - 36 độ C (vùng núi 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C).

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối kèm nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy.

Trong khoảng thời gian từ 21/4 đến 30/4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn.

Nhận định về tình hình thời tiết, thiên tai năm 2022, chuyên gia khí tượng cho biết, năm nay nắng nóng xuất hiện muộn hơn so với mọi năm và khả năng không gay gắt cũng như không kéo dài, tuy nhiên cần đề phòng các cơn bão mạnh và phức tạp.