Cuối tháng 9 miền Bắc đón không khí lạnh, mùa đông năm nay đến sớm và rét hơn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, năm nay không khí lạnh khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2021. Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều trong các tháng, cụ thể: trong các tháng từ 9-10/2021 và tháng từ 1-02/2022 nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C.

Tháng 1-2/2022, từ Trung Bộ trở vào, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với TBNN. Các tháng 11-12/2021, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ so với TBNN.

"Nắng nóng còn xảy ra trong nửa cuối tháng 8/2021 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhưng cường độ không gay gắt. Không khí lạnh khả năng ảnh hưởng sớm, nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021", Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định.

Mùa đông năm nay có thể đến sớm và lạnh hơn năm ngoái. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết những ngày tới, trung tâm khí tượng cho biết nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ, tuy nhiên cường độ không gay gắt như thời kỳ những ngày đầu tháng 8/2021.

Cuối tháng 8, ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên khu vực liên tục có mưa rào và dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất đá.

Trong những ngày tới, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại khu vực Trung Bộ; tại Bắc Bộ chủ yếu nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 1,0-1,5 độ C.