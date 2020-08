Cuối năm 2020, TP.HCM sẽ có thêm gần 5.000 căn nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về tiến độ xây dựng của các dự án căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn.

Tính đến hết tháng 6/2020, toàn thành phố có 5 dự án NƠXH đang thi công xây dựng với quy mô 4.758 căn, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Các dự án gồm: Khu dân cư tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) do Công ty CP địa ốc Sông Đà An Nhân làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở xã hội – khu nhà ở thương mại tại khu đất chợ Bình Phú cũ (Phường 10, Quận 6) do Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Bình Trưng Đông do Công ty CP tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư; khu nhà ở Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8) do Công ty TNHH 27 Ngọc Long làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư phương Tân Phú (Quận 9) do Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp và thương mại Thuận Kiều làm chủ đầu tư.

Chỉ tính riêng tại TP.HCM, có khoảng 476.158 hộ chưa có nhà ở hoặc đang sống chung với cha mẹ, người thân. (Hình minh hoạ)

Thành phố đã hoàn thiện 3 dự án NƠXH với quy mô 2.213 căn hộ gồm: Khu dân cư Lê Thành do Công ty TNHH Thương mại Lê Thành làm chủ đầu tư; dự án Tổ hợp nhà ở xã hội Tân Bình do Công ty TNHH đầu tư bất động sản Tân Bình làm chủ đầu tư; khu căn hộ chung cư cao tầng Natural Poem do Công ty TNHH Lee&Co làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng cho hay, luỹ kế giai đoạn năm 2016 -2020, TP.HCM hoàn thành 17.944 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 89,72 % kế hoạch của UBND TP.

Việc triển khai phát triển NƠXH thời gian qua đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các cấp, Bộ ngành, địa phương và người dân. Tuy vậy, kết quả phát triển NƠXH vẫn hạn chế do nguồn vốn, chính quyền địa phương chưa quan tâm nhất là quỹ đất, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa phát triển, tâm lý của người mua là sở hữu thay vì thuê, một số chính sách phát triển còn nhiều hạn chế.

Ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội; đầu tư phát triển NƠXH theo quy hoạch, kế hoạch, điều quan trọng nhất là Nhà nước cần khơi thông nguồn vốn cho thị trường.

Ông Nam cũng kiến nghị, việc đầu tiên cần làm là đầu tư phát triển NƠXH theo quy hoạch, kế hoạch. Cần thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách NƠXH theo quy định của pháp luật về nhà ở.