Cuộc sống như mơ của 2 nàng 'công chúa nhạc teen' đình đám V-Pop

(VTC News) -

Đông Nhi và Bảo Thy đều là những nghệ sĩ có tuổi đời lẫn tuổi nghề được xếp vào nhóm “thanh xuân của thế hệ 8X, 9X”. Nếu như Đông Nhi được biết đến bởi loạt hit như Khóc, Bối rối, Chàng baby Milo… và loạt hit sau thời điểm Vpop bước sang trang mới thì Bảo Thy lại nổi bật với Công chúa bong bóng, Please tell me why…

Sau thời gian gặp nhiều biến cố, Bảo Thy chọn cách "ở ẩn", rời xa showbiz, sinh sống ở nước ngoài một thời gian. Trong khi đó, từ một thần tượng tuổi teen, Đông Nhi dần vươn lên thành tên tuổi đình đám hàng đầu có vị thế vững chắc trong V-Pop.

Bảo Thy và Đông Nhi là 2 nàng công chúa V-Pop đình đám, luôn bị đem ra so sánh.

Ngay từ thuở mới nổi, họ đã là "công chúa" của V-Pop khi sở hữu nhiều bản hit. Đông Nhi và Bảo Thy là 2 nữ ca sĩ trẻ đình đám nhất làng nhạc Việt thời điểm đó và thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh đến tận thời điểm hiện tại.

Bảo Thy

Bảo Thy là cái tên nổi như cồn từ "bệ phóng" Miss Audition 2006, với gương mặt xinh xắn đúng gu của lứa tuổi teen. Vụt sáng trở thành hiện tượng của giới trẻ chỉ sau một đêm, Bảo Thy sau đó đã liên tiếp tung ra những bài hit làm "choáng ngợp" người hâm mộ.

Bước ra khỏi thế giới mạng, Bảo Thy tập trung nghiêm túc hơn cho con đường sự nghiệp của mình khi ra mắt hàng loạt ca khúc ấn tượng. Bảo Thy ở thời điểm đó nghiễm nhiên trở thành nữ ca sĩ teen không có đối thủ tại Vpop.

Bảo Thy từng là một "công chúa teen" V-Pop đình đám khó ai vượt qua.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì vào giữa năm 2011, Bảo Thy bất ngờ rút lui khỏi showbiz khiến công chúng ngỡ ngàng. 4 năm sau, cô quay trở lại đường đua Vpop với sự thay đổi ngoạn mục về phong cách lẫn âm nhạc. Tuy vậy, những sản phẩm được đầu tư khủng của Bảo Thy vẫn không thể giúp cô trở về thời hoàng kim khi có quá nhiều tên tuổi cùng thời vượt mặt.

Cuối năm 2019, Bảo Thy thông báo lên xe hoa cùng đại gia Phan Lĩnh. Hôn lễ diễn ra trong sự kín đáo, chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết góp mặt. Bảo Thy cũng cho biết, ông xã vốn là bạn làm ăn với gia đình, có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Thế Bảo - anh trai Bảo Thy. Kể từ đó, cô ít hoạt động showbiz hơn, dành thời gian tập trung cho việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống. Cô được ông xã chiều chuộng hết mực, đến nỗi nhiều người còn gọi nữ ca sĩ là "bà hoàng đời thực".

Bảo Thy kết hôn với đại gia Phan Lĩnh.

Cô được ông xã chiều chuộng như nàng công chúa.

Kể từ khi lấy chồng, Bảo Thy không nhận thêm các show diễn và cũng không chăm chỉ tham dự sự kiện như trước mà dành toàn bộ thời gian để hưởng thụ cuộc sống sung sướng như bà hoàng khiến. Bảo Thy cũng cho biết, sau khi lấy chồng, cô "làm biếng" hơn nên ít đăng ảnh trên mạng xã hội.

Dù rất bận rộn nhưng chồng Bảo Thy luôn sẵn sàng đưa vợ đến những nơi cô muốn, làm cho vợ vui bằng những hành động lãng mạn, ngọt ngào. Theo một số hình ảnh Bảo Thy chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy vợ chồng cô đang sống trong căn biệt thự khang trang, rộng rãi, có hồ bơi.

Hai vợ chồng dành thời gian tận hưởng, đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Ông xã luôn đồng hành với Bảo Thy trong mọi khoảnh khắc.

Sau 2 năm kết hôn, hai người chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng. Là mẹ bỉm sữa, Bảo Thy được gia đình và ông xã chăm sóc cực kỳ chu đáo, mỗi ngày đều được bồi bổ bằng những món nhiều dinh dưỡng, tốt cho cả mẹ và bé. Nói về điều này, Bảo Thy thú nhận ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là công chúa ở đời thực. Cả hai đã thống nhất nếu nảy sinh vấn đề gì thì sẽ thảo luận một cách nhẹ nhàng để tránh xung đột, to tiếng không cần thiết.

Bảo Thy giờ dành hết thời gian cho con trai nhỏ.

Đông Nhi

Cùng thời với Bảo Thy, Đông Nhi cũng là "công chúa teen" của showbiz. Với gương mặt sáng sân khấu và ngoại hình đáng yêu, Đông Nhi gây tiếng vang với nhiều ca khúc ăn khách. Cô còn có khả năng viết nhạc ấn tượng. Tận dụng được điểm mạnh đó, cô liên tiếp tung ra vô số bài hit gây bão trên tất cả diễn đàn nghe nhạc trực tuyến.

Đông Nhi nổi lên nhờ các ca khúc tuổi teen dễ thương.

Đông Nhi là nữ ca sĩ chăm chỉ rèn luyện và làm mới mình theo thời gian. Rũ bỏ hình tượng công chúa trước đây, cô chuyển mình để trở nên trưởng thành và đầy mạnh mẽ. Sự nghiệp âm nhạc của Đông Nhi ngày một "phất" lên kể từ khi trở thành quán quân cuộc thi "The Remix" mùa đầu tiên.

Liên tiếp sau đó là các thành tựu: Giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất" do MAMA trao tặng, trở thành huấn luyện viên của cuộc thi Giọng hát Việt, chủ nhân của liveshow "Ten on Ten" với hơn 35.000 khán giả phủ kín khán đài… Trải qua chặng đường 10 năm ca hát, Đông Nhi đã trở thành một trong những ngôi sao hạng A của Vpop.

Cô nhanh chóng vươn lên thành ca sĩ hạng A với lượng fans đông đảo.

Mối tình với Ông Cao Thắng cũng là yếu tố khiến nhiều người ngưỡng mộ Đông Nhi. "Công chúa teen" ngày nào nay viên mãn khi sự nghiệp và tình yêu đều tròn vẹn. Tháng 11/2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi có đám cưới cổ tích tại Phú Quốc sau 10 năm yêu nhau.

Trong những năm tháng bên cạnh nhau, hai người thường xuyên tay trong tay đi du lịch, tới nơi đâu cũng ghi lại kỷ niệm đáng nhớ. Họ luôn đồng hành từ sân khấu lớn đến sân khấu nhỏ, từ guồng quay showbiz đến cuộc sống đời thường.

Đông Nhi từng không ngần ngại nói trên sóng truyền hình rằng: "Ông Cao Thắng chỉ có một trên đời". Đông Nhi là người phụ nữ tài năng, độc lập về kinh tế, câu nói này chứng tỏ tình yêu tuyệt vời mà chồng dành cho cô.

Đám cưới cổ tích của cặp đôi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, Ông Cao Thắng lui về làm hậu phương cho bà xã.

Tháng 10/2020, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chào đón cô công chúa nhỏ - Winnie. Sau khi có con, cả hai nhận ra rằng mỗi người đều muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đông Nhi tiết lộ, Ông Cao Thắng luôn cưng chiều và quan tâm đến vợ con.

Từ sau khi có con gái, gia đình họ càng trở nên nổi tiếng hơn. Vẻ đáng yêu của Winnie giành được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Tổ ấm hạnh phúc của nữ ca sĩ trở thành hình tượng mà ai cũng đều muốn hướng đến. Dù không hoạt động âm nhạc nhiều nhưng Đông Nhi vẫn là gương mặt luôn được săn đón hàng đầu của các sự kiện, nhãn hàng.